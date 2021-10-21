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Куриные котлеты от Саввы Либкина – секреты и рецепт уютного семейного блюда

Ирина Маслова
21 октября, 18:01
Кроме самостоятельно приготовленного куриного фарша, нужна сухая белая булочка, вымоченная в молоке, и домашние яйца. Жарятся котлеты на сливочном и растительном масле

Подавать по 6-7 штук на порцию и желательно без гарнира. Во всяком случае, именно так мама Саввы Либкина кормила его куриными котлетами. Этим рецептом ресторатор поделился в своем Instagram. Напомним, так же было и с баклажанной икрой по-одесски.

Курицу, как и яйца, идеально брать домашние. Фарш Савва рекомендует не выбивать, а просто перемешать. Кстати, фарш отлично подойдет и для фрикаделек, если планируете готовить суп.

Рецепт куриных котлет от Саввы Либкина / Фото: instagram.com/savvalibkin

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Куриные котлеты от Саввы Либкина

Ингредиенты на 4 порции:

  • 300 г филе с домашней курицы;
  • 300 г мяса с бедер курицы;
  • 70 г сливочного масла;
  • 50 г белой черствой булочки без корки;
  • 100 мл молока;
  • 6 желтков домашних яиц;
  • 0,5 пучка укропа;
  • 100 мл растительного масла;
  • 50 г топленого сливочного масла;
  • соль – по вкусу.

Как приготовить:

  1. С булочки срезать корочку и замочить в молоке.
  2. Через мясорубку с мелкой решеткой пропустить мясо курицы с холодным сливочным маслом, отжатой булочкой и добавить в фарш желтки, соль и мелко рубленный укроп. Фарш перемешать.
  3. Разложить фарш на котлеты двумя столовыми ложками, смоченными в холодной воде, и жарить на смеси растительного и топленого сливочного масла по полторы минуты с каждой стороны.
  4. Подавать прямо со сковороды, свежеприготовленными.

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