Куриные котлеты от Саввы Либкина – секреты и рецепт уютного семейного блюда

Подавать по 6-7 штук на порцию и желательно без гарнира. Во всяком случае, именно так мама Саввы Либкина кормила его куриными котлетами. Этим рецептом ресторатор поделился в своем Instagram. Напомним, так же было и с баклажанной икрой по-одесски.

Курицу, как и яйца, идеально брать домашние. Фарш Савва рекомендует не выбивать, а просто перемешать. Кстати, фарш отлично подойдет и для фрикаделек, если планируете готовить суп.

Рецепт куриных котлет от Саввы Либкина / Фото: instagram.com/savvalibkin

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Куриные котлеты от Саввы Либкина

Ингредиенты на 4 порции:

300 г филе с домашней курицы;

300 г мяса с бедер курицы;

70 г сливочного масла;

50 г белой черствой булочки без корки;

100 мл молока;

6 желтков домашних яиц;

0,5 пучка укропа;

100 мл растительного масла;

50 г топленого сливочного масла;

соль – по вкусу.

Как приготовить: