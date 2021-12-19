Куриные ножки в тесте – рецепт для праздничного семейного обеда

Этот вариант приготовления курицы не стоит в списке самых известных и в некотором роде легендарных, как то коронационный цыпленок и ему подобные.
Куриные ножки в тесте – это простая домашняя еда, которую к тому же можно красиво оформить и подать даже на праздничный стол.
Куриные ножки в мешочке / Фото: instagram.com/zhivojhleb/
Перед тем, как ножки попадут в духовку, их рекомендуют замариновать. Фудблогер zhivojhleb советует это сделать в кефире со специями. Ну или взять свой любимый маринад.
Куриные ножки в мешочке
Ингредиенты:
- 9 шт. куриные ножки;
- 3 зуб. чеснок;
- 3 ст. л. растительное масло;
- 3-4 ст. л. сливочный сыр или перетертый творог;
- соль, чили, паприка, куркума.
Для теста:
- 300-350 г мука;
- 2/3 ч. л. соль;
- по 1 ч. л. сахар, сода;
- 1-2 шт. яйца;
- 150 г сметана;
- 2 ст. л. растительное масло.
Как приготовить:
- Хорошо просолить куриные ножки, добавить паприку и куркуму, острый перец и чеснок через пресс. Полить маслом, оставить мариноваться 30 минут.
- Запечь в духовке около 40 минут при 180 градусах.
- Для теста в муку добавить соль, сахар и соду, перемешать. Отдельно взбить яйца, добавить сметану и масло, перемешать венчиком.
- Тщательно смешать обе смеси. Тесто накрыть и дать отдохнуть.
- Отделить мясо от костей, нарезав на мелкие кусочки. Добавить сливочный сыр и перемешать.
- Тесто поделить на 9 равных частей, сформировать круглые лепешки.
- Распределить равномерно начинку в центре каждой лепешки, вставить по центру куриную косточку и завернуть тесто вокруг нее.
- Прикрыть косточки фольгой и запекать 20 минут при 180 градусах до румяности.