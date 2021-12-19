Куриные ножки в тесте – рецепт для праздничного семейного обеда

Этот вариант приготовления курицы не стоит в списке самых известных и в некотором роде легендарных, как то коронационный цыпленок и ему подобные.

Куриные ножки в тесте – это простая домашняя еда, которую к тому же можно красиво оформить и подать даже на праздничный стол.

Куриные ножки в мешочке / Фото: instagram.com/zhivojhleb/

Реклама

Перед тем, как ножки попадут в духовку, их рекомендуют замариновать. Фудблогер zhivojhleb советует это сделать в кефире со специями. Ну или взять свой любимый маринад.

Куриные ножки в мешочке

Ингредиенты:

9 шт. куриные ножки;

3 зуб. чеснок;

3 ст. л. растительное масло;

3-4 ст. л. сливочный сыр или перетертый творог;

соль, чили, паприка, куркума.

Для теста:

Реклама

300-350 г мука;

2/3 ч. л. соль;

по 1 ч. л. сахар, сода;

1-2 шт. яйца;

150 г сметана;

2 ст. л. растительное масло.

Как приготовить: