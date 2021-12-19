Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Еда

Куриные ножки в тесте – рецепт для праздничного семейного обеда

Ирина Маслова
19 декабря, 15:02
Сначала ножки нужно запечь и потом отделить мясо. Оно будет смешиваться с творогом или сливочным сыром и превратиться в начинку для мешочков. Тесто можно брать готовое или замешивать самостоятельно

Этот вариант приготовления курицы не стоит в списке самых известных и в некотором роде легендарных, как то коронационный цыпленок и ему подобные.

Куриные ножки в тесте – это простая домашняя еда, которую к тому же можно красиво оформить и подать даже на праздничный стол.

Куриные ножки в мешочке / Фото: instagram.com/zhivojhleb/

Реклама

Перед тем, как ножки попадут в духовку, их рекомендуют замариновать. Фудблогер zhivojhleb советует это сделать в кефире со специями. Ну или взять свой любимый маринад.

Куриные ножки в мешочке

Ингредиенты:

  • 9 шт. куриные ножки;
  • 3 зуб. чеснок;
  • 3 ст. л. растительное масло;
  • 3-4 ст. л. сливочный сыр или перетертый творог;
  • соль, чили, паприка, куркума.

Для теста:

Реклама
  • 300-350 г мука;
  • 2/3 ч. л. соль;
  • по 1 ч. л. сахар, сода;
  • 1-2 шт. яйца;
  • 150 г сметана;
  • 2 ст. л. растительное масло.

Как приготовить:

  1. Хорошо просолить куриные ножки, добавить паприку и куркуму, острый перец и чеснок через пресс. Полить маслом, оставить мариноваться 30 минут.
  2. Запечь в духовке около 40 минут при 180 градусах.
  3. Для теста в муку добавить соль, сахар и соду, перемешать. Отдельно взбить яйца, добавить сметану и масло, перемешать венчиком.
  4. Тщательно смешать обе смеси. Тесто накрыть и дать отдохнуть.
  5. Отделить мясо от костей, нарезав на мелкие кусочки. Добавить сливочный сыр и перемешать.
  6. Тесто поделить на 9 равных частей, сформировать круглые лепешки.
  7. Распределить равномерно начинку в центре каждой лепешки, вставить по центру куриную косточку и завернуть тесто вокруг нее.
  8. Прикрыть косточки фольгой и запекать 20 минут при 180 градусах до румяности.