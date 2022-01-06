Кутья из булгура с соком лайма – рецепт от украинского фудблогера

Мы все чтим традиции и знаем, что кутью нужно варить из пшеницы и стараться, чтобы она получилась рассыпчатой. Кулинария не стоит на одном месте – сегодня с этим блюдом можно экспериментировать.
Фудблогер zefirok_for_you предлагает приготовить ее из булгура. В рецепте есть изюм, орехи и мед, а также сушеная клюква. Соком лайма кутья поливается практически перед подачей.
Кутья из булгура с соком лайма / Фото: instagram.com/zefirok_for_you
Автор кутьи заливает ее узваром или крепким чаем.
Кутья из булгура
Ингредиенты:
- Булгур – 200-250 г
- Клюква сушеная – 50 г
- Сок одного лайма
- Мак, орехи – по 50 г
- Изюм – 30 г
- Мед – 1 ст. л.
Как приготовить:⠀
- Отварить булгур до готовности, промыть холодной водой, дать воде полностью стечь.
- Залить мак кипятком и оставить на 30 минут. Промыть и перетереть.
- Смешать все ингредиенты, полить соком лайма и дать настояться в течение 30 минут.