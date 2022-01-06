Кутья из булгура с соком лайма – рецепт от украинского фудблогера

Мы все чтим традиции и знаем, что кутью нужно варить из пшеницы и стараться, чтобы она получилась рассыпчатой. Кулинария не стоит на одном месте – сегодня с этим блюдом можно экспериментировать.

Фудблогер zefirok_for_you предлагает приготовить ее из булгура. В рецепте есть изюм, орехи и мед, а также сушеная клюква. Соком лайма кутья поливается практически перед подачей.

Кутья из булгура с соком лайма / Фото: instagram.com/zefirok_for_you

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Автор кутьи заливает ее узваром или крепким чаем.

Кутья из булгура

Ингредиенты:

Булгур – 200-250 г

Клюква сушеная – 50 г

Сок одного лайма

Мак, орехи – по 50 г

Изюм – 30 г

Мед – 1 ст. л.

Как приготовить:⠀

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