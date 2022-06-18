Лахмаджун, или турецкая пицца – рецепт простого мясного фастфуда

Во-первых, не нужно путать этот вид турецкой еды с еще одним похожим – лодочками пиде. Лахмаджун тоже готовится с фаршем из говядины или баранины, но на очень тонком тесте.
Помидоры и лук, кроме специй, обязательны для начинки. Попробуйте добавить немного нарезанных баклажанов или соленые огурцы.
Как приготовить лахмаджун, турецкий фастфуд / Фото: www.thespruceeats.com
Рецепт от kitchen.727go.com для максимально разогретой духовки, получится 6-8 порций. Если будете использовать чугунную сковороду, то начинку лучше слегка обжарить. А сам лахмаджун удобнее переносить в сковороду с помощью пергамента.
Лахмаджун
Лахмаджун, рецепт турецкого фастфуда
Ингредиенты:
- мука – 250 г;
- теплая вода – 160 мл;
- дрожжи – 3 г;
- соль – 5 г;
- сахар – 1/2 ч. л.;
- оливковое масло – 1 ст. ложка + для смазывания.
Для начинки:
- фарш из говядины – 200 г;
- спелые помидоры – 250 г;
- лук – 1 шт.;
- чеснок – 2 зубчика;
- петрушка – 1 пучок;
- томатная паста – 1 ст. л.;
- паприка, красный перец – по 1/2 ч. л.;
- черный перец, зира – по вкусу,
- соль;
- лимон – для подачи.
Как приготовить:
- В глубокую миску просеять муку. Добавить дрожжи, сахар и соль. Перемешать.
- Смешать оливковое масло с теплой водой. Сделать углубление в центре муки и влить смесь воды с маслом. Хорошо перемешать.
- На присыпанной мукой поверхности замесить мягкое эластичное тесто. Смазать руки оливковым маслом, сформировать из теста шар, переложить его в миску, накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на час или два.
- Тесто разделить на 6-8 частей. Из каждой части сформировать шар, положить обратно в миску, накрыть полотенцем и оставить еще на 20 минут.
- Лук и чеснок мелко нарезать. Петрушку мелко порубить. Помидоры разрезать на четвертинки. Измельчить все в блендере.
- Добавить фарш, томатную пасту и специи. Еще раз измельчить в блендере.
- Раскатать первый шар теста в очень тонкую лепешку круглой или овальной формы. Переложить полученную лепешку на пергамент и смазать края оливковым маслом.
- Сверху выложить примерно 1 ст. л. мясной начинки и аккуратно распределить ее пальцами по всей поверхности.
- Разогреть духовку до максимальной температуры 250 градусов вместе с противнем. Достать противень, поместить на него пергамент с лахмаджуном и поставить в духовку.
- Выпекать примерно 5-6 минут до готовности. Начинка при этом должна шипеть, а края лахмаджуна станут золотисто-коричневыми.
- Подавать горячим с ломтиком лимона.
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