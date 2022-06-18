Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Еда

Лахмаджун, или турецкая пицца – рецепт простого мясного фастфуда

Ирина Маслова
18 июня, 12:14
Готовится на очень тонком тесте в сковороде или духовке. Тесто после замешивания должно подняться в тепле. Лахмаджун бывает овальной или круглой формы

Во-первых, не нужно путать этот вид турецкой еды с еще одним похожим – лодочками пиде. Лахмаджун тоже готовится с фаршем из говядины или баранины, но на очень тонком тесте.

Помидоры и лук, кроме специй, обязательны для начинки. Попробуйте добавить немного нарезанных баклажанов или соленые огурцы.

Как приготовить лахмаджун, турецкий фастфуд / Фото: www.thespruceeats.com

Реклама

Рецепт от kitchen.727go.com для максимально разогретой духовки, получится 6-8 порций. Если будете использовать чугунную сковороду, то начинку лучше слегка обжарить. А сам лахмаджун удобнее переносить в сковороду с помощью пергамента.

Лахмаджун

Лахмаджун, рецепт турецкого фастфуда

Ингредиенты:

Реклама
  • мука – 250 г;
  • теплая вода – 160 мл;
  • дрожжи – 3 г;
  • соль – 5 г;
  • сахар – 1/2 ч. л.;
  • оливковое масло – 1 ст. ложка + для смазывания.

Для начинки:

  • фарш из говядины – 200 г;
  • спелые помидоры – 250 г;
  • лук – 1 шт.;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • петрушка – 1 пучок;
  • томатная паста – 1 ст. л.;
  • паприка, красный перец – по 1/2 ч. л.;
  • черный перец, зира – по вкусу,
  • соль;
  • лимон – для подачи.

Как приготовить:

  1. В глубокую миску просеять муку. Добавить дрожжи, сахар и соль. Перемешать.
  2. Смешать оливковое масло с теплой водой. Сделать углубление в центре муки и влить смесь воды с маслом. Хорошо перемешать.
  3. На присыпанной мукой поверхности замесить мягкое эластичное тесто. Смазать руки оливковым маслом, сформировать из теста шар, переложить его в миску, накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на час или два.
  4. Тесто разделить на 6-8 частей. Из каждой части сформировать шар, положить обратно в миску, накрыть полотенцем и оставить еще на 20 минут.
  5. Лук и чеснок мелко нарезать. Петрушку мелко порубить. Помидоры разрезать на четвертинки. Измельчить все в блендере.
  6. Добавить фарш, томатную пасту и специи. Еще раз измельчить в блендере.
  7. Раскатать первый шар теста в очень тонкую лепешку круглой или овальной формы. Переложить полученную лепешку на пергамент и смазать края оливковым маслом.
  8. Сверху выложить примерно 1 ст. л. мясной начинки и аккуратно распределить ее пальцами по всей поверхности.
  9. Разогреть духовку до максимальной температуры 250 градусов вместе с противнем. Достать противень, поместить на него пергамент с лахмаджуном и поставить в духовку.
  10. Выпекать примерно 5-6 минут до готовности. Начинка при этом должна шипеть, а края лахмаджуна станут золотисто-коричневыми.
  11. Подавать горячим с ломтиком лимона.

Не пропустите еще один легендарный рецепт турецкого фастфуда – бубликов симитов.