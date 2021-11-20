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Латте с белым шоколадом и сырно-творожная пицца – ради этого завтрака стоит проснуться

Ирина Маслова
20 ноября, 09:01
Для латте, кроме белого шоколада, нужно сухое молоко и взбитые сливки для подачи. В пиццу идет сразу несколько видов сыра: сулугуни и немного сыра с плесенью

Завтракать нужно ярко. Тем более когда есть возможность никуда не спешить. Эти рецепты заслуживают стать инстаграмными – они действительно впечатляют. Кроме красоты, они обещают быть вкусными и сытными.

Фудблогер narisovano обещает, что ее пицца приготовится за 25 минут, сыр с плесенью добавляется в самом конце приготовления.

Латте с белым шоколадом и сырно-творожная пицца / Фото: Коллаж: Сегодня

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А в латте с белым шоколадом от super.brewсахара нужно добавлять по-минимуму, оно и без того сладкое.

Латте с белым шоколадом

Латте с белым шоколадом / Фото: instagram.com/super.brew

Ингредиенты:

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  • 50 г белого шоколада;
  • 2 стакана молока;
  • 2 ст. л. сухого молока;
  • 2 ч. л. растворимого или молотого кофе;
  • сахар – по вкусу;
  • 1/2 стакана воды;
  • взбитые сливки для украшения.

Как приготовить:

  1. Нагреть 1/2 стакана воды, когда она закипит, добавить растворимый кофе и хорошо перемешать. Если кофе молотый, процедить.
  2. В сотейник с молоком добавить сухое молоко, белый шоколад, сахар и сухое молоко, хорошо перемешать. Как только шоколад растает в молоке, выключить огонь. Дать остыть 5-10 минут.
  3. Взбить до появления пены и вылить в стакан. Сверху – кофе. Украсить взбитыми сливками.

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Сырно-творожная пицца

Сырно-творожная пицца / Фото: instagram.com/narisovano/

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Ингредиенты:

  • 200 г творога в брикете;
  • 1 яйцо + 1 белок;
  • 100 г муки
  • 0,5 ч. л. разрыхлителя;
  • 60 г сулугуни;
  • 40 г сыр с плесенью;
  • соль.

Как приготовить:

  1. Для теста творог смешать с яйцом и белком. Добавить соль, всыпать муку и разрыхлитель. Хорошо перемешать.
  2. Форму плоскую или противень застелить пергаментом, смазать маслом. Выложить тесто и мокрыми руками разровнять в круг. Выпекать 10 минут при 180 градусах.
  3. Сулугуни натереть на крупной терке, сыр с плесенью поломать.
  4. На основу высыпать равномерно сулугуни. Вернуть в духовку на 5-7 минут. После выложить сыр с плесенью и выпекать еще несколько минут.