Легкий рецепт шницеля – нужны два куриных филе и 25 минут времени

Самый известный шницель – венский шницель. Это настоящий гигант, в диаметре он должен быть не меньше 30-ти сантиметров и готовится из свинины или говядины.

Шницель, то есть мясо в панировке, можно приготовить из курицы. Мashed.com предлагают готовить блюдо во фритюрнице. Но обычная сковорода тоже вполне подойдет.

Куриный шницель / Фото: www.mashed.com

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Куриный шницель

Ингредиенты:

3 ст. л. муки;

1 ч. л. соли;

100 г панировочных сухарей;

2 яйца

2 куриных грудки без кожи и костей;

растительное масло, дольки лимона, петрушка.

Как приготовить: