Ленивые пирожки "Выручайки" с двумя видами начинок – готовятся за 30 минут

Принцип любых ленивых рецептов – это быстро, но вкусно. Мы рассказывали, как можно получить чебуреки практически молниеносно, теперь узнаем о пирожках.

Задача – замесить тесто, измельчить ингредиенты для начинки, вмешать их и жарить на сковороде, как оладьи. После остывания они не оседают и остаются пышными.

Ленивые пирожки "Выручайки" / Фото: Калнина Наталья

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Фудблогер Калнина Наталья предлагает две начинки – из колбасы и яиц с зеленым луком.

Ленивые пирожки "Выручайки"

Ингредиенты:

Кефир – 250 мл

Вода – 40 мл

Яйцо -1 шт.

Соль, сода – по 1/2 ч. л.

Сахар – 1 ч. л.

Мука – 240 г

Для начинки 1:

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Колбаса -150 г

Для начинки 2:

Яйца – 3-4 шт.

Зеленый лук – пучок

Как приготовить: