Ленивые пирожки "Выручайки" с двумя видами начинок – готовятся за 30 минут

Принцип любых ленивых рецептов – это быстро, но вкусно. Мы рассказывали, как можно получить чебуреки практически молниеносно, теперь узнаем о пирожках.
Задача – замесить тесто, измельчить ингредиенты для начинки, вмешать их и жарить на сковороде, как оладьи. После остывания они не оседают и остаются пышными.
Ленивые пирожки "Выручайки" / Фото: Калнина Наталья
Фудблогер Калнина Наталья предлагает две начинки – из колбасы и яиц с зеленым луком.
Ленивые пирожки "Выручайки"
Ингредиенты:
- Кефир – 250 мл
- Вода – 40 мл
- Яйцо -1 шт.
- Соль, сода – по 1/2 ч. л.
- Сахар – 1 ч. л.
- Мука – 240 г
Для начинки 1:
- Колбаса -150 г
Для начинки 2:
- Яйца – 3-4 шт.
- Зеленый лук – пучок
Как приготовить:
- В ковш вылить кефир и соединить с водой. Подогреть до температуры около 40 градусов. Снять с огня.
- Для начинки 1 колбасу нарезать кубиками. Для начинки 2 вареные яйца нарезать и соединить с измельченным луком.
- Перелить теплый в миску, добавить сахар, соль, разбить яйцо и добавить муку. Замесить густое тесто. Теперь можно добавить соду.
- Добавить начинку на выбор и перемешать.
- На сковороде хорошо разогреть растительное масло, при помощи двух ложек сформировать пирожки.
- Обжаривать до готовности.