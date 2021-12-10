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Ленивые пирожки "Выручайки" с двумя видами начинок – готовятся за 30 минут

Ирина Маслова
10 декабря, 17:30
Тесто замешивается на кефире максимально быстро, пирожки формировать не нужно. Для начинки можно взять или колбасу, или отварить яйца и соединить их с зеленым луком

Принцип любых ленивых рецептов – это быстро, но вкусно. Мы рассказывали, как можно получить чебуреки практически молниеносно, теперь узнаем о пирожках.

Задача – замесить тесто, измельчить ингредиенты для начинки, вмешать их и жарить на сковороде, как оладьи. После остывания они не оседают и остаются пышными.

Ленивые пирожки "Выручайки" / Фото: Калнина Наталья

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Фудблогер Калнина Наталья предлагает две начинки – из колбасы и яиц с зеленым луком.

Ленивые пирожки "Выручайки"

Ингредиенты:

  • Кефир – 250 мл
  • Вода – 40 мл
  • Яйцо -1 шт.
  • Соль, сода – по 1/2 ч. л.
  • Сахар – 1 ч. л.
  • Мука – 240 г

Для начинки 1:

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  • Колбаса -150 г

Для начинки 2:

  • Яйца – 3-4 шт.
  • Зеленый лук – пучок

Как приготовить:

  1. В ковш вылить кефир и соединить с водой. Подогреть до температуры около 40 градусов. Снять с огня.
  2. Для начинки 1 колбасу нарезать кубиками. Для начинки 2 вареные яйца нарезать и соединить с измельченным луком.
  3. Перелить теплый в миску, добавить сахар, соль, разбить яйцо и добавить муку. Замесить густое тесто. Теперь можно добавить соду.
  4. Добавить начинку на выбор и перемешать.
  5. На сковороде хорошо разогреть растительное масло, при помощи двух ложек сформировать пирожки.
  6. Обжаривать до готовности.