Ленивые вареники, теплый салат с курицей и кабачком и яблочные кольца – 3 идеи для сытного утра

Кажется, чтобы приготовить это все, нужна уйма времени. Это не так. Ленивые вареники делаются в течение 30 минут. Для них, кстати, можно использовать несъеденное картофельное пюре, так еще быстрее. Тем временем кабачки и курица для салата уже обжариваются, ну яблочные кольца в слоеном тесте – на десерт. Их можно взять с собой на работу.

Ленивые вареники с картофелем

Ленивые вареники постные / Фото: Depositphotos

Рецепты для вкусного завтрака / Фото: depositphotos.com

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Ингредиенты:

картофель – 500 г;

мука – 150 г;

манка – 2 ст. л.;

яйцо – 1 шт.;

лук – 1 шт.;

сливочное масло – 40 г (тесто), 20 г (для обжарки лука);

соль, перец, специи – по вкусу.

Способ приготовления

Картофель отварить, добавить масло, соль и специи. Сделать пюре, дать остыть. После добавить яйцо, муку и манку. Перемешать и оставить на 10 минут. Манка должна разбухнуть. Подавать с обжаренным луком, сметаной, зеленью.

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Теплый салат с курицей и кабачками

Теплый салат с курицей и кабачками / Фото: depositphotos.com

Ингредиенты на одну порцию:

куриное филе – 1/2 шт.;

спелая груша – 1/2 шт.;

авокадо – 1/4 шт.;

молодой кабачок – 1/4 шт.;

руккола – небольшой пучок;

соль, молотый перец – по вкусу.

Способ приготовления:

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Половинку куриного филе разрезать вдоль (на две полоски) и обжарить на сковороде до готовности. Кабачок нарезать тонкими дольками и обжарить с двух сторон. Авокадо и грушу очистить от кожуры, тонко нарезать. На подушку из рукколы выложить авокадо, грушу и кабачок. Куриное филе нарезать, выложить на овощи. Подавать салат теплым.

Яблочные кольца

Яблочные кольца в слоеном тесте / Фото: instagram.com/tanya_beloedova/

Ингредиенты:

яблоки – 3 шт.;

слоеное тесто (размороженное) – 300-400 г;

сахар, корица – по вкусу;

желток – 1 шт.

Способ приготовления:

Яблоки очистить, удалить середину и нарезать на кольца. Тесто раскатать и разрезать на тонкие полоски. Обернуть каждое кольцо тестом. Выложить на пергамент, посыпать сахаром и корицей. Выпекать 20-25 минут при 180 градусах.

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