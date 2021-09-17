Ленивые вареники, теплый салат с курицей и кабачком и яблочные кольца – 3 идеи для сытного утра

Кажется, чтобы приготовить это все, нужна уйма времени. Это не так. Ленивые вареники делаются в течение 30 минут. Для них, кстати, можно использовать несъеденное картофельное пюре, так еще быстрее. Тем временем кабачки и курица для салата уже обжариваются, ну яблочные кольца в слоеном тесте – на десерт. Их можно взять с собой на работу.
Ленивые вареники с картофелем
Ленивые вареники постные / Фото: Depositphotos
Рецепты для вкусного завтрака / Фото: depositphotos.com
Ингредиенты:
- картофель – 500 г;
- мука – 150 г;
- манка – 2 ст. л.;
- яйцо – 1 шт.;
- лук – 1 шт.;
- сливочное масло – 40 г (тесто), 20 г (для обжарки лука);
- соль, перец, специи – по вкусу.
Способ приготовления
- Картофель отварить, добавить масло, соль и специи. Сделать пюре, дать остыть.
- После добавить яйцо, муку и манку. Перемешать и оставить на 10 минут. Манка должна разбухнуть.
- Подавать с обжаренным луком, сметаной, зеленью.
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Теплый салат с курицей и кабачками
Теплый салат с курицей и кабачками / Фото: depositphotos.com
Ингредиенты на одну порцию:
- куриное филе – 1/2 шт.;
- спелая груша – 1/2 шт.;
- авокадо – 1/4 шт.;
- молодой кабачок – 1/4 шт.;
- руккола – небольшой пучок;
- соль, молотый перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Половинку куриного филе разрезать вдоль (на две полоски) и обжарить на сковороде до готовности.
- Кабачок нарезать тонкими дольками и обжарить с двух сторон.
- Авокадо и грушу очистить от кожуры, тонко нарезать.
- На подушку из рукколы выложить авокадо, грушу и кабачок. Куриное филе нарезать, выложить на овощи.
- Подавать салат теплым.
Яблочные кольца
Яблочные кольца в слоеном тесте / Фото: instagram.com/tanya_beloedova/
Ингредиенты:
- яблоки – 3 шт.;
- слоеное тесто (размороженное) – 300-400 г;
- сахар, корица – по вкусу;
- желток – 1 шт.
Способ приготовления:
- Яблоки очистить, удалить середину и нарезать на кольца.
- Тесто раскатать и разрезать на тонкие полоски. Обернуть каждое кольцо тестом.
- Выложить на пергамент, посыпать сахаром и корицей.
- Выпекать 20-25 минут при 180 градусах.