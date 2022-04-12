Ленивый лагман за 30 минут – используем тушенку и обычные макароны

Очень часто говорят, что лагман, ударение на второй слог, – блюдо казахской кухни. И да, и нет. Сложно спорить, когда речь идет, например, о баурсаках – это традиционная выпечка Казахстана.

А вот лагман известен со времен Шелкового пути и во всех странах, по которым он проходил.

Лагман к ужину / Фото: Depositphotos

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Лагман – это длинные мучные изделия. Неважно, как вы их назовете – макароны, лапша или паста. Понятно, что делают их вручную.

Овощи желательно нарезать соломкой, лук – полукольцами. В рецепте от LudaEasyCook Позитивная Кухня используются обычные макароны.

Ленивый лагман

Ленивый лагман / Фото: LudaEasyCook Позитивная Кухня

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Ингредиенты:

тушенка или мясо – 500 г;

лук – 3 шт.;

морковь;

помидоры – 2 шт. или томатная паста 3-5 ст. л.;

болгарский перец;

чеснок – 2 зуб.;

порошок чили – по вкусу;

вермишель или макароны – по вкусу;

хмели-сунели, паприка, кориандр, сушеный чеснок, сушеный базилик – по 1 ч. л.;

соль, перец.

Невероятно вкусное казахское блюдо нон-палау тоже станет отличным ужином. О его рецепте узнаете здесь.

Как приготовить:

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На разогретом растительном масле обжарить крупно нарезанный лук, измельченный чеснок вместе с порошком чили. Добавить тушенку или нарезанное мясо с морковью. Добавить все специи, воду, если используете мясо, и готовить на среднем огне до готовности мяса. Добавить помидоры или пасту, болгарский перец. Тушить 10 минут. Всыпать макароны и тушить до готовности макарон. Добавить зелень.

Как приготовить ленивый лагман – подробно смотрите в видео.