Ленивый лагман за 30 минут – используем тушенку и обычные макароны

Очень часто говорят, что лагман, ударение на второй слог, – блюдо казахской кухни. И да, и нет. Сложно спорить, когда речь идет, например, о баурсаках – это традиционная выпечка Казахстана.
А вот лагман известен со времен Шелкового пути и во всех странах, по которым он проходил.
Лагман к ужину / Фото: Depositphotos
Лагман – это длинные мучные изделия. Неважно, как вы их назовете – макароны, лапша или паста. Понятно, что делают их вручную.
Овощи желательно нарезать соломкой, лук – полукольцами. В рецепте от LudaEasyCook Позитивная Кухня используются обычные макароны.
Ленивый лагман
Ингредиенты:
- тушенка или мясо – 500 г;
- лук – 3 шт.;
- морковь;
- помидоры – 2 шт. или томатная паста 3-5 ст. л.;
- болгарский перец;
- чеснок – 2 зуб.;
- порошок чили – по вкусу;
- вермишель или макароны – по вкусу;
- хмели-сунели, паприка, кориандр, сушеный чеснок, сушеный базилик – по 1 ч. л.;
- соль, перец.
Невероятно вкусное казахское блюдо нон-палау тоже станет отличным ужином. О его рецепте узнаете здесь.
Как приготовить:
- На разогретом растительном масле обжарить крупно нарезанный лук, измельченный чеснок вместе с порошком чили.
- Добавить тушенку или нарезанное мясо с морковью. Добавить все специи, воду, если используете мясо, и готовить на среднем огне до готовности мяса.
- Добавить помидоры или пасту, болгарский перец. Тушить 10 минут.
- Всыпать макароны и тушить до готовности макарон. Добавить зелень.
Как приготовить ленивый лагман – подробно смотрите в видео.