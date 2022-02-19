Ленивый сметанник – он не выпекается, но его нужно подержать в холодильнике

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Пришло время для нашего любимого сметанника. Он действительно особенный, ведь его основа – это измельченное шоколадное печенье.
Ленивый сметанник / Фото: Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук
Готовится, как и основа для чизкейка, без выпечки. А вот для крема, конечно, нужна сметана, причем жирная сметана.
Она будет увариваться с сахаром и яйцами. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
Этот сметанник нашли на канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук.
Ленивый сметанник
Ингредиенты для основы:
- шоколадное печенье – 300 г;
- сливочное масло 82% – 120 г;
- молоко – 1 ст. л.
Крем:
- сметана 20% – 400 г;
- яйца – 2 шт.;
- сахар – 150 г;
- мука – 50 г;
- ванильный сахар – 2 ч. л.;
- сливочное масло 82% – 100 г.
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Как приготовить:
- В сотейнике соединить муку, сахар и ванильный сахар. Хорошо перемешать. Вбить два яйца комнатной температуры и взбить венчиком до однородности. Добавить сметану и перемешать до однородности. Уварить массу на среднем огне, при постоянном помешивании.
- Довести до кипения и готовить несколько минут, помешивая. Охладить в кастрюле с холодной водой, постоянно помешивая. Накрыть пленкой в контакт и убрать в холодильник.
- Сливочное масло комнатной температуры нарезать и взбить миксером с ванильным сахаром (1 ч. л.). Частями добавить сметанную массу, постоянно взбивая.
- Печенье измельчить в блендере и соединить с растопленным сливочным маслом. В конце влить молоко и перемешать. Отложить 5 ст. л. смеси.
- В форму выложить основу из печенья, оставив для бортов, и хорошо утрамбовать. Теперь выложить крошку по бортам формы.
- Выложить на основу крем и разровнять. Сверху выложить отложенную крошку, начиная с краев и доходя до центра сметанника.
- Лопаткой уплотнить крошку, чтобы весь крем запечатался внутри.
- Покрыть верх крошкой, слегка уплотняя. Накрыть пленкой и отправить в холодильник на 5 часов.
Здесь смотрите, как легко и просто сформировать этот ленивый сметанник.