Лепешка из лаваша с индейкой и сыром для здорового и сытного утра

Так часто бывает – хочется утром съесть что-то вкусное и полезное, но при этом не тратя особо времени. Как вариант можно сделать запеченную овсянку с яблоком и морковью, ее хватит надолго.

Но можно поступить иначе и взять лаваш, ветчину или мясо индейки, яйца и сыр и приготовить лепешку по рецепту yana_balakina. Лаваш в этом случае режется на полоски и соединяется с другими ингредиентами.

Лепешка из лаваша с индейкой и сыром / Фото: instagram.com/yana_balakina/

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Лепешка из лаваша с индейкой и сыром

Ингредиенты:

1 лист тонкого лаваша;

200 г ветчины из индейки;

200 г сыра, можно больше;

3 яйца;

соль, специи, зелень – по вкусу;

растительное масло.

Как приготовить: