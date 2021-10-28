Лепешка из лаваша с индейкой и сыром для здорового и сытного утра

Так часто бывает – хочется утром съесть что-то вкусное и полезное, но при этом не тратя особо времени. Как вариант можно сделать запеченную овсянку с яблоком и морковью, ее хватит надолго.
Но можно поступить иначе и взять лаваш, ветчину или мясо индейки, яйца и сыр и приготовить лепешку по рецепту yana_balakina. Лаваш в этом случае режется на полоски и соединяется с другими ингредиентами.
Лепешка из лаваша с индейкой и сыром / Фото: instagram.com/yana_balakina/
Лепешка из лаваша с индейкой и сыром
Ингредиенты:
- 1 лист тонкого лаваша;
- 200 г ветчины из индейки;
- 200 г сыра, можно больше;
- 3 яйца;
- соль, специи, зелень – по вкусу;
- растительное масло.
Как приготовить:
- Лаваш порезать на тонкие полоски, ветчину – кубиком, зелень измельчить, сыр натереть. Все смешать.
- Вбить в эту массу яйца, посолить, поперчить, хорошо вымешать.
- Сковороду смазать маслом, поставить на медленный огонь, выложить массу в сковороду, разровнять и накрыть крышкой. Жарить до зарумянивания снизу, затем перевернуть и снова поджарить.