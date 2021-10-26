Лимонное печенье с лавандой – как приготовить самую хрустящую выпечку

Говорить об аромате этого печенья будет лишним, лаванда и лимон отлично делают свое дело. Кулинарные редакторы Вonappetit.com настоятельно рекомендуют охладить тесто перед формированием печенья, так оно будет максимально хрустящим.

Перед тем, как приступать, прочтите 15 секретов вкусного домашнего печенья.

Лимонное печенье с лавандой / Фото: www.bonappetit.com

Реклама

Лимонно-лавандовое печенье

Ингредиенты:

250-300 г муки;

1 ст. мелко натертой цедры лимона;

1,5 ч. л. разрыхлителя;

по 1 ч. л. соли, кулинарной лаванды;

2 шт. яйца;

50 мл лимонного сока;

0,5 ч. л. экстракта ванили;

100 г сливочного масла комнатной температуры;

200 г сахара;

55 г сахарной пудры.

Как приготовить: