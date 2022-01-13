Лосось на день рождения – как вкусно приготовить и рецепты для духовки и сковороды

Многие из нас предпочитают на праздники и день рождения самую разную рыбу. Лосось создаст отличное гастрономическое настроение.

Он готовится быстро и легко. Главное – не передержать его в духовке или на сковороде и не переусердствовать со специями и травами.

Рецепты лосося на день рождения / Фото: instagram.com/mir_devochek7

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Рецепт лосося в духовке с лимоном – редакционный, для рыбы со сливками от chefmixalych нужно 50 мл светлого пива.

Для лосося с овощами по рецепту urbanistka_vl нужны помидоры черри, маслины, фета и свежий базилик.

Как запечь сочный лосось в духовке

Лосось готовится быстро и будет гораздо вкуснее, если замариновать его порционно в фольге в течение 25-30 минут. В это время рыба должна стоять в холодильнике.

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Если хочется немного лукового и чесночного аромата, то и лук, и чеснок запекаются в фольге отдельно. Их не нужно класть рядом с рыбой.

Одними из лучших приправ и трав для лосося считают орегано, базилик, петрушка, розмарин.

Чтобы лосось не стал сухим, запекать его нужно не дольше 20-25 минут при температуре 180 градусов.

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Лосось с овощами

Лосось с овощами / Фото: instagram.com/urbanistka_vl/

Ингредиенты на одну порцию:

Лосось

Черри – 5-6 шт.

Свежий базилик – несколько листьев

Фета – 60 г, соединить с измельченным зубчиком чеснока

Оливковое масло

Розмарин – 1 ч. л.

Сок лимона – 2 ст. л.

Соль и перец

Несколько маслин

Как приготовить:

Рыбу вымыть и насухо вытереть бумажным полотенцем. Посыпать слегка с обеих сторон солью и перцем, смазать маслом. Положить в сковороду с крышкой и полить лимонным соком. Раскрошить фету сверху рыбы, разложить черри, полить оливковым маслом. Посыпать рубленым базиликом, щепоткой соли, перцем и розмарином. Накрыть крышкой и запекать при температуре 180 градусов около 20 минут.

Лосось в духовке с лимоном

Лосось в духовке с лимоном / Фото: freepik.com

Ингредиенты:

Филе лосося – 500 г

Лимон – 1 шт.

Зелень укропа и петрушки

Соль, перец

Оливковое масло

Как приготовить:

Филе лосося, зелень и лимон помыть и обсушить. Противень застелить фольгой, полить оливковым маслом. Разложить зелень и кольца лимона, сверху поместить филе лосося. Посыпать солью, перцем. Повторить слой из лимона и зелени. Накрыть филе фольгой, хорошо завернуть края. Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут.

Лосось в духовке со сливками

Лосось в духовке со сливками / Фото: instagram.com/chefmixalych

Ингредиенты на 4 порции:

Стейк лосося – 4 шт.

Сливки жирностью 33% – 200 мл

Светлое пиво – 50 мл

Свежий шпинат – 200 г

Зеленый горошек – 200 г

Лук – 2 шт. (очистить)

Чеснок – 2 зуб.

Укроп, соль, перец

Оливковое масло – 50 мл

Как приготовить: