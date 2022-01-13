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Лосось на день рождения – как вкусно приготовить и рецепты для духовки и сковороды

Ирина Маслова
13 января, 11:40
Идеально, если лосось промаринуется в холодильнике около 20 минут. А безусловно вкусным он будет, если готовить его со сливками, зеленью и овощами. В нашем случае – помидорами черри

Многие из нас предпочитают на праздники и день рождения самую разную рыбу. Лосось создаст отличное гастрономическое настроение.

Он готовится быстро и легко. Главное – не передержать его в духовке или на сковороде и не переусердствовать со специями и травами.

Рецепты лосося на день рождения / Фото: instagram.com/mir_devochek7

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Рецепт лосося в духовке с лимоном – редакционный, для рыбы со сливками от chefmixalych нужно 50 мл светлого пива.

Для лосося с овощами по рецепту urbanistka_vl нужны помидоры черри, маслины, фета и свежий базилик.

Как запечь сочный лосось в духовке

Лосось готовится быстро и будет гораздо вкуснее, если замариновать его порционно в фольге в течение 25-30 минут. В это время рыба должна стоять в холодильнике.

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Если хочется немного лукового и чесночного аромата, то и лук, и чеснок запекаются в фольге отдельно. Их не нужно класть рядом с рыбой.

Одними из лучших приправ и трав для лосося считают орегано, базилик, петрушка, розмарин.

Чтобы лосось не стал сухим, запекать его нужно не дольше 20-25 минут при температуре 180 градусов.

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Лосось с овощами

Лосось с овощами / Фото: instagram.com/urbanistka_vl/

Ингредиенты на одну порцию:

  • Лосось
  • Черри – 5-6 шт.
  • Свежий базилик – несколько листьев
  • Фета – 60 г, соединить с измельченным зубчиком чеснока
  • Оливковое масло
  • Розмарин – 1 ч. л.
  • Сок лимона – 2 ст. л.
  • Соль и перец
  • Несколько маслин

Как приготовить:

  1. Рыбу вымыть и насухо вытереть бумажным полотенцем. Посыпать слегка с обеих сторон солью и перцем, смазать маслом.
  2. Положить в сковороду с крышкой и полить лимонным соком.
  3. Раскрошить фету сверху рыбы, разложить черри, полить оливковым маслом.
  4. Посыпать рубленым базиликом, щепоткой соли, перцем и розмарином.
  5. Накрыть крышкой и запекать при температуре 180 градусов около 20 минут.

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Лосось в духовке с лимоном

Лосось в духовке с лимоном / Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • Филе лосося – 500 г
  • Лимон – 1 шт.
  • Зелень укропа и петрушки
  • Соль, перец
  • Оливковое масло

Как приготовить:

  1. Филе лосося, зелень и лимон помыть и обсушить.
  2. Противень застелить фольгой, полить оливковым маслом.
  3. Разложить зелень и кольца лимона, сверху поместить филе лосося.
  4. Посыпать солью, перцем. Повторить слой из лимона и зелени.
  5. Накрыть филе фольгой, хорошо завернуть края. Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут.

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Лосось в духовке со сливками

Лосось в духовке со сливками / Фото: instagram.com/chefmixalych

Ингредиенты на 4 порции:

  • Стейк лосося – 4 шт.
  • Сливки жирностью 33% – 200 мл
  • Светлое пиво – 50 мл
  • Свежий шпинат – 200 г
  • Зеленый горошек – 200 г
  • Лук – 2 шт. (очистить)
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Укроп, соль, перец
  • Оливковое масло – 50 мл

Как приготовить:

  1. Нарезать лук полукольцами, чеснок – тонкими слайсами.
  2. Обжарить лук на оливковом масле на несильном огне до мягкости. Добавить чеснок. Обжарить вместе.
  3. Добавить 100 мл воды, горошек и шпинат. Перемешать, добавить специи и готовить 5 минут. Накрыть крышкой.
  4. Лосось смазать оливковым маслом, посолить и обжарить на хорошо разогретой сковороде по 1 минуте с каждой стороны. Влить в сковороду пиво и готовить 4 минуты. Добавить сливки и укроп, готовить еще несколько минут. Довести до вкуса солью и перцем.
  5. Выложить гарнир полукругом по краю тарелки. Рядом – стейк лосося. Вокруг полить белым соусом.