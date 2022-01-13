Лосось на день рождения – как вкусно приготовить и рецепты для духовки и сковороды

Многие из нас предпочитают на праздники и день рождения самую разную рыбу. Лосось создаст отличное гастрономическое настроение.
Он готовится быстро и легко. Главное – не передержать его в духовке или на сковороде и не переусердствовать со специями и травами.
Рецепты лосося на день рождения / Фото: instagram.com/mir_devochek7
Рецепт лосося в духовке с лимоном – редакционный, для рыбы со сливками от chefmixalych нужно 50 мл светлого пива.
Для лосося с овощами по рецепту urbanistka_vl нужны помидоры черри, маслины, фета и свежий базилик.
Как запечь сочный лосось в духовке
Лосось готовится быстро и будет гораздо вкуснее, если замариновать его порционно в фольге в течение 25-30 минут. В это время рыба должна стоять в холодильнике.
Если хочется немного лукового и чесночного аромата, то и лук, и чеснок запекаются в фольге отдельно. Их не нужно класть рядом с рыбой.
Одними из лучших приправ и трав для лосося считают орегано, базилик, петрушка, розмарин.
Чтобы лосось не стал сухим, запекать его нужно не дольше 20-25 минут при температуре 180 градусов.
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Лосось с овощами
Ингредиенты на одну порцию:
- Лосось
- Черри – 5-6 шт.
- Свежий базилик – несколько листьев
- Фета – 60 г, соединить с измельченным зубчиком чеснока
- Оливковое масло
- Розмарин – 1 ч. л.
- Сок лимона – 2 ст. л.
- Соль и перец
- Несколько маслин
Как приготовить:
- Рыбу вымыть и насухо вытереть бумажным полотенцем. Посыпать слегка с обеих сторон солью и перцем, смазать маслом.
- Положить в сковороду с крышкой и полить лимонным соком.
- Раскрошить фету сверху рыбы, разложить черри, полить оливковым маслом.
- Посыпать рубленым базиликом, щепоткой соли, перцем и розмарином.
- Накрыть крышкой и запекать при температуре 180 градусов около 20 минут.
Лосось в духовке с лимоном
Ингредиенты:
- Филе лосося – 500 г
- Лимон – 1 шт.
- Зелень укропа и петрушки
- Соль, перец
- Оливковое масло
Как приготовить:
- Филе лосося, зелень и лимон помыть и обсушить.
- Противень застелить фольгой, полить оливковым маслом.
- Разложить зелень и кольца лимона, сверху поместить филе лосося.
- Посыпать солью, перцем. Повторить слой из лимона и зелени.
- Накрыть филе фольгой, хорошо завернуть края. Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут.
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Лосось в духовке со сливками
Ингредиенты на 4 порции:
- Стейк лосося – 4 шт.
- Сливки жирностью 33% – 200 мл
- Светлое пиво – 50 мл
- Свежий шпинат – 200 г
- Зеленый горошек – 200 г
- Лук – 2 шт. (очистить)
- Чеснок – 2 зуб.
- Укроп, соль, перец
- Оливковое масло – 50 мл
Как приготовить:
- Нарезать лук полукольцами, чеснок – тонкими слайсами.
- Обжарить лук на оливковом масле на несильном огне до мягкости. Добавить чеснок. Обжарить вместе.
- Добавить 100 мл воды, горошек и шпинат. Перемешать, добавить специи и готовить 5 минут. Накрыть крышкой.
- Лосось смазать оливковым маслом, посолить и обжарить на хорошо разогретой сковороде по 1 минуте с каждой стороны. Влить в сковороду пиво и готовить 4 минуты. Добавить сливки и укроп, готовить еще несколько минут. Довести до вкуса солью и перцем.
- Выложить гарнир полукругом по краю тарелки. Рядом – стейк лосося. Вокруг полить белым соусом.