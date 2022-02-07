Маффины на 14 февраля – рецепт, для которого нужна замороженная клубника

Сладости на День святого Валентина обязаны быть в виде сердца, готовятся они просто, а получается вкусно.

Клубника для многих ассоциируется с любовью и страстью, поэтому мы и искали такой рецепт маффинов.

Маффины на День влюбленных / Фото: freepik.com

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Эта выпечка готовится максимально быстро, она будет симпатично украшать праздничный стол.

На сайте Сdkitchen.com советуют разнообразить маффины следующим образом: при наполнении формочек тестом положить внутрь по чайной ложке клубничного джема.

Маффины ко Дню влюбленных

Маффины ко Дню влюбленных / Фото: www.cdkitchen.com

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Ингредиенты:

6 ст. л. сливочного масла;

3/4 стакана сахара;

2 яйца;

1/2 стакана молока;

14 ягод клубники, свежей или размороженной;

пищевой краситель, по желанию;

2 стакана муки;

1/4 ч. л. соли;

1 ст. л. разрыхлителя

клубничный джем, по желанию.

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Как приготовить: