Маффины на 14 февраля – рецепт, для которого нужна замороженная клубника

Сладости на День святого Валентина обязаны быть в виде сердца, готовятся они просто, а получается вкусно.
Клубника для многих ассоциируется с любовью и страстью, поэтому мы и искали такой рецепт маффинов.
Маффины на День влюбленных / Фото: freepik.com
Эта выпечка готовится максимально быстро, она будет симпатично украшать праздничный стол.
На сайте Сdkitchen.com советуют разнообразить маффины следующим образом: при наполнении формочек тестом положить внутрь по чайной ложке клубничного джема.
Маффины ко Дню влюбленных
Ингредиенты:
6 ст. л. сливочного масла;
3/4 стакана сахара;
2 яйца;
1/2 стакана молока;
14 ягод клубники, свежей или размороженной;
пищевой краситель, по желанию;
2 стакана муки;
1/4 ч. л. соли;
1 ст. л. разрыхлителя
клубничный джем, по желанию.
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Как приготовить:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Взбейте сливочное масло и сахар. Вмешайте яйца, по одному, и добавьте молоко.
- Клубнику взбейте в блендере. Вмешайте ягоды в масляно-молочную смесь. На этом этапе можно добавить краситель.
- В отдельную миску просейте муку, соль и разрыхлитель. Размешайте как следует. Добавьте мучную смесь к ягодной. Тщательно перемешайте.
- Застелите формочки для маффинов бумажными вкладышами. Наполните формочки на 3/4.
- Выпекайте, пока кексы не начнут подрумяниваться, а зубочистка будет выходить чистой, примерно 20-25 минут.