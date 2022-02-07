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Маффины на 14 февраля – рецепт, для которого нужна замороженная клубника

Ирина Маслова
7 февраля, 08:10
Понятно, что клубника размораживается заранее. Потом ее нужно превратить в пюре и добавить к тесту. Внутрь формочек можно положить немного клубничного джема или орешек в качестве сюрприза

Сладости на День святого Валентина обязаны быть в виде сердца, готовятся они просто, а получается вкусно.

Клубника для многих ассоциируется с любовью и страстью, поэтому мы и искали такой рецепт маффинов.

Маффины на День влюбленных / Фото: freepik.com

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Эта выпечка готовится максимально быстро, она будет симпатично украшать праздничный стол.

На сайте Сdkitchen.com советуют разнообразить маффины следующим образом: при наполнении формочек тестом положить внутрь по чайной ложке клубничного джема.

Маффины ко Дню влюбленных

Маффины ко Дню влюбленных / Фото: www.cdkitchen.com

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Ингредиенты:

6 ст. л. сливочного масла;
3/4 стакана сахара;
2 яйца;
1/2 стакана молока;
14 ягод клубники, свежей или размороженной;
пищевой краситель, по желанию;
2 стакана муки;
1/4 ч. л. соли;
1 ст. л. разрыхлителя
клубничный джем, по желанию.

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Как приготовить:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  2. Взбейте сливочное масло и сахар. Вмешайте яйца, по одному, и добавьте молоко.
  3. Клубнику взбейте в блендере. Вмешайте ягоды в масляно-молочную смесь. На этом этапе можно добавить краситель.
  4. В отдельную миску просейте муку, соль и разрыхлитель. Размешайте как следует. Добавьте мучную смесь к ягодной. Тщательно перемешайте.
  5. Застелите формочки для маффинов бумажными вкладышами. Наполните формочки на 3/4.
  6. Выпекайте, пока кексы не начнут подрумяниваться, а зубочистка будет выходить чистой, примерно 20-25 минут.