Макароны, к которым подается яблочное пюре – рецепт комфортной еды из Швейцарии

Это еще одно необычное сочетание вкусов для тех, кто любит расширять свой гастрономический диапазон. Прежде всего – это комфортная еда, ведь это хорошие макароны и ароматный сытный соус. Вместо фарша можно взять бекон или вообще отказаться от мяса, усилив количество сыра. Все это непринципиально. Принципиально яблочное пюре, которое должно стоять рядом.

Когда-то давно это блюдо считалось едой альпийских пастухов, теперь ее можно съесть в приличных заведениях. Если ищете что-то оригинальное для быстрого ужина – попробуйте макароны по-швейцарски.

Макароны по-швейцарски / Фото: instagram.com/theswissfoodie/

Макароны по-швейцарски

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Ингредиенты:

500 г фарша (говяжьего);

350 г макарон;

по 1 шт. лук, морковь, стебель сельдерея;

250 мл красного сухого вина;

250 мл бульона;

50 мл пюре из помидора;

1 ч. л. паприки;

1 лавровый лист;

15 г сливочного масла

твердый сыр

соль, перец.

Для пюре:

2 шт. яблока;

палочка корицы;

120 мл воды;

сахар – по вкусу.

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Как приготовить:

Обжарить фарш на сливочном или оливковом масле. Переложить на тарелку. В той же сковороде обжарить нарезанные кубиком луковицу, морковь и сельдерей со щепоткой соли в течение нескольких минут. Добавить вино, дать испариться. Вернуть фарш, влить бульон, добавить пюре из помидоров, паприку и лавровый лист. Тушить под крышкой 25-30 минут, помешивая. Отварить пасту и слить воду. Для яблочного пюре смешать в сотейнике мелко нарезанные яблоки с сахаром, палочкой корицы и водой. Довести до кипени. Готовить на медленном огне 7-10 минут. Смешать пасту с соусом и посыпать тертым сыром. Пюре подавать отдельно.

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