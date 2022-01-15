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Максимально сытный аргентинский пирог – нужно картофельное пюре и фарш

Ирина Маслова
15 января, 18:35
Кроме мяса, в начинке будет болгарский перец. Автор рецепта рекомендует отварить картофель в мундире и потом сделать из него пюре. Оно будет под начинкой и сверху нее

Говорить о том, что подобные пироги любят только в Аргентине, – неправильно. Мы знаем о похожем турецком пироге.

Пироги с мясом и основой из картофельного пюре в этой стране готовят давно. Отчего и вариаций существует немало.

Аргентинский пирог / Фото: instagram.com/recetas_saludables_buenas

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Если открыты к кулинарным экспериментам, то в начинку из фарша стоит попробовать добавить немного изюма, измельченных оливок и даже вареные яйца. Так делают аргентинцы.

А вот без мускатного ореха не обойтись, он нужен и для пюре, и для мясной начинки.

Автор рецепта – recetas_saludables_buenas – рекомендует украсить пирог моцареллой перед финалом его запекания, так получится красивая и тягучая корочка.

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Аргентинский пирог

Ингредиенты на две порции:

  • 4 средние картофелины;
  • сливочное масло для пюре;
  • 2 яйца;
  • 400 г фарша;
  • 1 луковица;
  • зеленый лук, моцарелла;
  • 2 болгарских перца;
  • мускатный орех, перец, орегано, тимьян, соль, молотый перец чили.

Здесь найдете рецепт хрустящего пирога с фетой из Греции.

Как приготовить:

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  1. Отварить картофель в мундире, очистить и сделать пюре, пока он еще горячий. Добавить масло, яйца, мускатный орех, соль и перец.
  2. Обжарить фарш, измельченные лук и перец. Добавить орегано, тимьян, соль и перец чили.
  3. Выложить пюре в змазанную маслом форму для запекания. Сверху выложить мясную заготовку и покрыть еще одним слоем пюре.
  4. Запекать при 180 градусах 25-30 минут. Добавить моцареллу и запекать еще 5 минут. Украсить зеленью.