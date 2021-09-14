Маринады для мяса в духовке и на сковороде – рецепты для свинины, говядины и курицы

Для ароматного мяса мангал и огонь не обязателен, его можно приготовить в домашних условиях. Речь пойдет о маринованном мясе, потом запеченном в духовке или пожаренном на сковороде. Для начала нужно купить хорошее мясо, приготовить удачный маринад и оставить в нем продукт на несколько часов. Мариновать рекомендуют в стеклянной посуде и как можно дольше. В первую очередь это касается говядины. Количество ингредиентов – на 500 г мяса, учитывайте это при расчете на свое количество продукта.

Маринады для курицы

Маринады для курицы в духовке / Фото: instagram.com/pp_yulipuli/

Рецепты маринадов для мяса в духовке / Фото: Depositphotos

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Медово-горчичный

70 г жидкого меда

50 г французской зерновой горчицы

четверть лимона

2 ст. л. растительного масла

5 зуб. чеснока

1 пучок укропа

1 пучок петрушки

соль – по вкусу

Йогуртовый

1 ст. натурального йогурта (можно заменить кефиром)

1 ст. л. лимонного сока

1 ч. л. карри

1 ч. л. куркумы

1 ч. л. кардамона

соль – по вкусу

Для куриных крыльев (500 г)

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по 50 г соевый соус, кетчуп

по 1 ч. л. сладкая паприка, копченая паприка

по 0, 5 ч. л. сухой имбирь, сухой чеснок

Как применять

1/5 маринада нужно оставить. Ним можно поливать мясо в процессе запекания.

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Маринады для свинины

Мясо в луковом маринаде / Фото: Depositphotos

На основе соевого соуса (на 300 г мяса)

2 ст. л. горчица

30 г соевый соус

соль, перец – по вкусу

2 зуб. чеснок

Маринад для свиной вырезки в духовке (2-2,5 кг)

2-3 ст. л. соевый соус

2 ч. л. горчица

1 ч. л. мед

3 зуб. чеснок

смесь перцев, паприка, соль

Как применять

Перед запеканием мясо должно постоять в этом маринаде минимум 2 часа.

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Маринады для говядины

Маринад для говядины / Фото: Depositphotos

Для говядины в духовке

250 г помидоры резанные в собственном соку

по 1 ст. л. бальзамический уксус, соль крупная, орегано

3 ст. л. оливковое масло

1 ч. л. мед

Как применять

Мариновать 5-7 часов.

Для говядины на сковороде

1 ст. л. винный уксус ⠀

2 ст. л. соевый соус

половина луковицы⠀

2 ст. л. оливковое масло

соль, перец – по вкусу ⠀

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