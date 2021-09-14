Маринады для мяса в духовке и на сковороде – рецепты для свинины, говядины и курицы

Для ароматного мяса мангал и огонь не обязателен, его можно приготовить в домашних условиях. Речь пойдет о маринованном мясе, потом запеченном в духовке или пожаренном на сковороде. Для начала нужно купить хорошее мясо, приготовить удачный маринад и оставить в нем продукт на несколько часов. Мариновать рекомендуют в стеклянной посуде и как можно дольше. В первую очередь это касается говядины. Количество ингредиентов – на 500 г мяса, учитывайте это при расчете на свое количество продукта.
Маринады для курицы
Рецепты маринадов для мяса в духовке / Фото: Depositphotos
Медово-горчичный
- 70 г жидкого меда
- 50 г французской зерновой горчицы
- четверть лимона
- 2 ст. л. растительного масла
- 5 зуб. чеснока
- 1 пучок укропа
- 1 пучок петрушки
- соль – по вкусу
Йогуртовый
- 1 ст. натурального йогурта (можно заменить кефиром)
- 1 ст. л. лимонного сока
- 1 ч. л. карри
- 1 ч. л. куркумы
- 1 ч. л. кардамона
- соль – по вкусу
Для куриных крыльев (500 г)
- по 50 г соевый соус, кетчуп
- по 1 ч. л. сладкая паприка, копченая паприка
- по 0, 5 ч. л. сухой имбирь, сухой чеснок
Как применять
1/5 маринада нужно оставить. Ним можно поливать мясо в процессе запекания.
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Маринады для свинины
На основе соевого соуса (на 300 г мяса)
- 2 ст. л. горчица
- 30 г соевый соус
- соль, перец – по вкусу
- 2 зуб. чеснок
Маринад для свиной вырезки в духовке (2-2,5 кг)
- 2-3 ст. л. соевый соус
- 2 ч. л. горчица
- 1 ч. л. мед
- 3 зуб. чеснок
- смесь перцев, паприка, соль
Как применять
Перед запеканием мясо должно постоять в этом маринаде минимум 2 часа.
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Маринады для говядины
Для говядины в духовке
- 250 г помидоры резанные в собственном соку
- по 1 ст. л. бальзамический уксус, соль крупная, орегано
- 3 ст. л. оливковое масло
- 1 ч. л. мед
Как применять
Мариновать 5-7 часов.
Для говядины на сковороде
- 1 ст. л. винный уксус ⠀
- 2 ст. л. соевый соус
- половина луковицы⠀
- 2 ст. л. оливковое масло
- соль, перец – по вкусу ⠀
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