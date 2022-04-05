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Марокканский морковный салат – полезный рецепт специально для Раков

Ирина Маслова
5 апреля, 09:55
Кроме моркови, для салата нужны изюм и обжаренные семечки подсолнечника. Заправляется соусом на основе горчицы, меда и порошка карри

Людей, рожденных под созвездием Рак, сложно назвать активными в общении и в обществе в целом, если сравнить их, например, с Овнами.

Овны все-таки люди крайне энергичные и требуют более сытной еды – приготовьте для них бархатное куриное филе

Рецепт морковного салата для Раков / Фото: www.mashed.com

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Но и среди Раков есть те, кого можно назвать душой компании. Правда, не слишком большой и шумной компании.

Привлекают к себе представители этого знака зодиака прежде всего своей цепкостью и способностью сориентироваться в любой ситуации.

Этот марокканский салат из моркови и с интересной заправкой Раки оценят. В нем много витаминов и исполнен в очень интересных вкусовых сочетаниях.

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Рецепт от кулинарных редакторов Мashed.com.

Полезный марокканский морковный салат для Раков

Полезный марокканский морковный салат для Раков / Фото: www.mashed.com

Ингредиенты:

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  • по 3 ст. л. оливкового масла, яблочного уксуса;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 1 ст. л. меда;
  • по 1 ч. л. дижонской горчицы, порошка карри;
  • соль, перец;
  • 4 стакана тертой моркови;
  • петрушка, зеленый лук;
  • 100 г обжаренных семечек подсолнуха;
  • 100 г изюма.

Для Рыб можно приготовить очень нежную скумбрию, подробный рецепт найдете здесь.

Как приготовить:

  1. Соедините оливковое масло, уксус, измельченный чеснок, мед, горчицу, карри, соль и перец.
  2. Нарежьте петрушку и лук.
  3. Если семечки сырые, обжарьте на сухой сковороде 3-5 минут.
  4. Смешайте морковь, петрушку, зеленый лук, семена подсолнечника, изюм и заправку и подавайте.

Подробней об этом морковном салате смотрите в видео.