Молочный суп с зажаркой – этот завтрак готовится чуть больше 15 минут

Завтраки бывают разными. Могут быть очень красивыми, как морковные оладьи с апельсиновым соусом, а могут быть простыми, но любимыми для многих, как молочный суп.
Кстати, добавлять молоко в суп – это одна их древнейших кулинарных технологий, которая активно использовалась в советское время.
Молочный суп с зажаркой / Фото: instagram.com/leilya_gafurova
Помните детский сад и столовую в начальной школе?
Этот суп немного видоизменен. Тут не только молоко и вермишель, а пассерованные лук и морковь.
Автор рецепта leilya_gafurova советует подавать суп со свежей зеленью.
Молочный суп с зажаркой
Молочный суп с зажаркой / Фото: instagram.com/leilya_gafurova
Ингредиенты:
- 100-150 мл молока;
- 400 мл воды;
- по 1 шт. морковь, картофель, лук;
- вермишель, зелень;
- сливочное масло;
- мускатный орех, соль.
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Как приготовить:
- Воду закипятить, забросить нарезанную картошку.
- Для зажарки лук мелко нарезать, морковь натереть, пассеровать до золотистого цвета.
- Как только картофель закипит, добавить молоко, довести до кипения.
- Добавить зажарку и вермишель, варить до готовности. Довести до вкуса специями и сливочным маслом.
- Подавать с зеленью.