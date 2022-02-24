Молочный суп с зажаркой – этот завтрак готовится чуть больше 15 минут

Завтраки бывают разными. Могут быть очень красивыми, как морковные оладьи с апельсиновым соусом, а могут быть простыми, но любимыми для многих, как молочный суп.

Кстати, добавлять молоко в суп – это одна их древнейших кулинарных технологий, которая активно использовалась в советское время.

Молочный суп с зажаркой / Фото: instagram.com/leilya_gafurova

Реклама

Помните детский сад и столовую в начальной школе?

Этот суп немного видоизменен. Тут не только молоко и вермишель, а пассерованные лук и морковь.

Автор рецепта leilya_gafurova советует подавать суп со свежей зеленью.

Реклама

Молочный суп с зажаркой

Молочный суп с зажаркой / Фото: instagram.com/leilya_gafurova

Ингредиенты:

100-150 мл молока;

400 мл воды;

по 1 шт. морковь, картофель, лук;

вермишель, зелень;

сливочное масло;

мускатный орех, соль.

Здесь узнаете, как сделать сырники с оливками на завтрак.

Реклама

Как приготовить: