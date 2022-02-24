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Молочный суп с зажаркой – этот завтрак готовится чуть больше 15 минут

Ирина Маслова
24 февраля, 07:01
Он готовится с вермишелью, но густоты ему придаст одна картофелина. Зажарка самая обычная – из моркови и лука

Завтраки бывают разными. Могут быть очень красивыми, как морковные оладьи с апельсиновым соусом, а могут быть простыми, но любимыми для многих, как молочный суп.

Кстати, добавлять молоко в суп – это одна их древнейших кулинарных технологий, которая активно использовалась в советское время.

Молочный суп с зажаркой / Фото: instagram.com/leilya_gafurova

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Помните детский сад и столовую в начальной школе?

Этот суп немного видоизменен. Тут не только молоко и вермишель, а пассерованные лук и морковь.

Автор рецепта leilya_gafurova советует подавать суп со свежей зеленью.

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Молочный суп с зажаркой

Молочный суп с зажаркой / Фото: instagram.com/leilya_gafurova

Ингредиенты:

  • 100-150 мл молока;
  • 400 мл воды;
  • по 1 шт. морковь, картофель, лук;
  • вермишель, зелень;
  • сливочное масло;
  • мускатный орех, соль.

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Как приготовить:

  1. Воду закипятить, забросить нарезанную картошку.
  2. Для зажарки лук мелко нарезать, морковь натереть, пассеровать до золотистого цвета.
  3. Как только картофель закипит, добавить молоко, довести до кипения.
  4. Добавить зажарку и вермишель, варить до готовности. Довести до вкуса специями и сливочным маслом.
  5. Подавать с зеленью.