Моментальный рецепт паштета из печени трески к утренним тостам

Тосты на завтрак могут быть абсолютно разными, все зависит от личных предпочтений. Их можно сделать десертными, практически похожими на тирамису, а можно действительно сытными.
О пользе печени трески для организма всем известно, она нужна в рационе. Ее солоноватость сократят яйца, на одну стандартную банку консервов двух-трех штук будет достаточно.
Паштет из печени трески / Фото: Depositphotos
Укроп, петрушка и зеленый лук сделают паштет красивее и еще вкуснее.
Рецепт взяли у фудблогера best_chef_sveta.
Паштет из печени трески к завтраку
Паштет из печени трески к завтраку / Фото: instagram.com/best_chef_sveta
Ингредиенты:
- печень трески;
- 2 яйца;
- перец, зелень.
Целых семь самых разных рецептов с треской собраны здесь.
Как приготовить:
- Вареные яйца натереть на мелкой терке. С печени трески слить масло.
- Смешать яйца с печенью трески. Размять вилкой до однородности.
- Добавить перец и зелень. Подавать со тостами.