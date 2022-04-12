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Моментальный рецепт паштета из печени трески к утренним тостам

Ирина Маслова
12 апреля, 07:03
За счет того, что для паштета нужны вареные яйца, можно считать, несколько таких тостов отлично насытят. Обязательно нужна свежая зелень

Тосты на завтрак могут быть абсолютно разными, все зависит от личных предпочтений. Их можно сделать десертными, практически похожими на тирамису, а можно действительно сытными.

О пользе печени трески для организма всем известно, она нужна в рационе. Ее солоноватость сократят яйца, на одну стандартную банку консервов двух-трех штук будет достаточно.

Паштет из печени трески / Фото: Depositphotos

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Укроп, петрушка и зеленый лук сделают паштет красивее и еще вкуснее.

Рецепт взяли у фудблогера best_chef_sveta.

Паштет из печени трески к завтраку

Паштет из печени трески к завтраку / Фото: instagram.com/best_chef_sveta

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Ингредиенты:

  • печень трески;
  • 2 яйца;
  • перец, зелень.

Целых семь самых разных рецептов с треской собраны здесь.

Как приготовить:

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  1. Вареные яйца натереть на мелкой терке. С печени трески слить масло.
  2. Смешать яйца с печенью трески. Размять вилкой до однородности.
  3. Добавить перец и зелень. Подавать со тостами.