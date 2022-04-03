Морковные блины, из которых можно сделать красивый торт – простой рецепт

Морковь – частая и очень удачная гостья в классных десертах. В Бразилии с ней пекут кекс на растительном масле и поливают его шоколадной глазурью. Там этой выпечкой заслуженно гордятся.

Здесь немного проще – смешиваются сухие ингредиенты, отдельно – влажные. Потом смеси соединяются и жарятся блины.

Морковные блины со сливочным соусом / Фото: www.mashed.com

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Готовые блины можно сложить в стопку, как видно на фото, и украсить кремом – получится практически торт.

Крем приготовьте на основе взбитых сливок с сахаром и измельченными орехами.

Рецепт от кулинарных редакторов Мashed.com.

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Морковные блины со сливочным соусом

Ингредиенты:

250 г муки;

1 ч. л. молотой корицы;

по ¼ ч. л. молотого мускатного ореха, молотого имбиря;

2 ч. л. разрыхлителя;

50 г сахара;

щепотка соли;

400 г моркови, натертой;

1 большое яйцо;

1 стакан молока;

2 ст. л. сливочного масла, растопленного;

ванилин – по вкусу.

Морковь также можно использовать в приготовлении легкого десерта – воздушного кекса с яблоками. Рецепт узнаете здесь.

Как приготовить:

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Смешайте муку, корицу, мускатный орех, имбирь, разрыхлитель, сахар и соль. Отдельно смешайте тертую морковь, яйцо, молоко, растопленное сливочное масло и ванилин. Постепенно добавляйте влажные ингредиенты к сухим ингредиентам, перемешайте. Добавьте измельченные грецкие орехи, не перемешивайте. Нагрейте сковороду, смажьте маслом и нажарьте блины. Украсьте соусом.

Как приготовить соус для блинов – смотрите в видео.