Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Еда

Морковные блины, из которых можно сделать красивый торт – простой рецепт

Ирина Маслова
3 апреля, 08:12
Кроме моркови, она должна быть сладкой, возьмите немного измельченных грецких орехов. С молотыми мускатным орехом и имбирем блины будут только вкуснее

Морковь – частая и очень удачная гостья в классных десертах. В Бразилии с ней пекут кекс на растительном масле и поливают его шоколадной глазурью. Там этой выпечкой заслуженно гордятся.

Здесь немного проще – смешиваются сухие ингредиенты, отдельно – влажные. Потом смеси соединяются и жарятся блины.

Морковные блины со сливочным соусом / Фото: www.mashed.com

Реклама

Готовые блины можно сложить в стопку, как видно на фото, и украсить кремом – получится практически торт.

Крем приготовьте на основе взбитых сливок с сахаром и измельченными орехами.

Рецепт от кулинарных редакторов Мashed.com.

Реклама

Морковные блины со сливочным соусом

Ингредиенты:

  • 250 г муки;
  • 1 ч. л. молотой корицы;
  • по ¼ ч. л. молотого мускатного ореха, молотого имбиря;
  • 2 ч. л. разрыхлителя;
  • 50 г сахара;
  • щепотка соли;
  • 400 г моркови, натертой;
  • 1 большое яйцо;
  • 1 стакан молока;
  • 2 ст. л. сливочного масла, растопленного;
  • ванилин – по вкусу.

Морковь также можно использовать в приготовлении легкого десерта – воздушного кекса с яблоками. Рецепт узнаете здесь.

Как приготовить:

Реклама
  1. Смешайте муку, корицу, мускатный орех, имбирь, разрыхлитель, сахар и соль.
  2. Отдельно смешайте тертую морковь, яйцо, молоко, растопленное сливочное масло и ванилин.
  3. Постепенно добавляйте влажные ингредиенты к сухим ингредиентам, перемешайте. Добавьте измельченные грецкие орехи, не перемешивайте.
  4. Нагрейте сковороду, смажьте маслом и нажарьте блины. Украсьте соусом.

Как приготовить соус для блинов – смотрите в видео.