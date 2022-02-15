Морковные оладьи с апельсиновым соусом – рецепт для очень симпатичного завтрака

Как мы успели убедиться, рецептов оладий больше, чем можно представить. Мы знаем, как испечь польские с яблоками, которые подаются с сахарной пудрой.
Эти же оладьи на основе сырой моркови, к тому же с цитрусовым соусом. Важно начинать жарить их на сухой сковороде, а дойти до готовности оладьи должны под крышкой.
Морковные оладьи / Фото: Depositphotos
Рецепт фудблогера narisovano.
Морковные оладьи с апельсиновым соусом
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Морковные оладьи с апельсиновым соусом / Фото: instagram.com/narisovano/
Ингредиенты:
- 100 г тертой сырой моркови;
- 200 г теплого кефира;
- 1 яйцо;
- 20-30 г сахара;
- цедра апельсина;
- 100 г муки;
- 1/2 ч. л. разрыхлителя;
- 2 ст. л. растительного масла.
Для соуса:
- сок и мякоть апельсина;
- 10 г сливочного масла;
- 1 ч. л. крахмала (можно заменить рисовой мукой);
- 20 г сахара;
- 1 ст. л. сметаны.
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Как приготовить:
- Морковь натереть на мелкой терке. Кефир подогреть. Натереть цедру апельсина. Яйцо взбить с сахаром, добавить морковь и цедру, влить кефир и перемешать.
- Всыпать муку с разрыхлителем. Перемешать. Влить масло, размешать.
- Жарить на хорошо прогретой сухой сковороде. Вторую сторону оладушек готовить под крышкой.
- Для соуса выжать сок и мякоть апельсина. Добавить крахмал/муку, перемешать.
- Растопить на сковороде масло, вылить сок и мякоть апельсина, добавить сахар, перемешать и тушить пару минут. Снять с огня, немного остудить, добавить сметану, перемешать.
- По желанию пробить соус блендером.