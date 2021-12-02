Мясо "гармошка" на день рождения – гости будут спрашивать эти рецепты

Любое мясо, которое запекается в духовке, – вкусно всегда. Этот способ, именуемый в народе "гармошкой", тоже симпатичный.

На мясе нужно сделать надрезы и положить туда все, что при запекании дает сок. В нашем случае – это помидоры, грибы, твердый сыр.

Мясо "гармошка" на день рождения - рецепты

Реклама

Так что если вы пока не знаете, как интересно приготовить мясо ко дню рождения, попробуйте эти способы.

Мясо от tatiana_cook2020 с помидорами и сыром маринуется в горчице, соевом соусе, соке лимона.

Для "гармошки" по рецепту delicious_from_elena предлагается соус из сметаны с чесноком. Ним нужно полить мясо за 15 минут до конца приготовления.

Реклама

Мясо "гармошка" с картофелем и грибами

Мясо "гармошка" с картофелем и грибами / Фото: instagram.com/delicious_from_elena/

Ингредиенты:

Свинина (шейная часть, корейка или лопатка) – 1,5 кг

Картофель, помидоры, лук – по 2 небольшие

Шампиньоны – 4 средних

Маринад:

Реклама

Горчица – 2/3 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Итальянские травы – 1/2 ч. л.

Паприка сухая – 1 ч. л.

Растительное масло – 1 ст. л.

Соус:

Сметана – 90 г

Соль – щепотка

Чеснок – 2 зубчика

Петрушка или укроп

Как приготовить:

Мясо помыть, обсушить полотенцем, сделать надрезы не до конца. Для маринада смешать все ингредиенты, тщательно смазать мясо и оставить мариноваться более 3 часов. Помидоры, лук и грибы нарезать по вкусу, смешать и выложить в надрезы. Запекать при 180 градусах около 2 часов. За 15 минут до конца приготовления смешать ингредиенты для соуса (чеснок пропустить через пресс) и полить мясо.

Мясо "гармошка" с помидорами и сыром

Мясо "гармошка" с помидорами и сыром / Фото: instagram.com/tatiana_cook2020/

Мясо (свинина/говядина) – 1 кг

Помидор – 2 шт.

Сыр твердый – 200 г

Чеснок – 3 зубчика

Ингредиенты:

Маринад:

Лимонный сок, горчица – по 1 ст. л.

Соевый соус – 2-3 ст. л.

Оливковое или растительное масло – 2 ст. л.

Как приготовить: