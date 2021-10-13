Какие гарниры подавать к мясу и птице, чтобы усилить их вкус

Мясо и овощи – правильное сочетание. С точки зрения диетологов ну и тех, кто эти сочетания будет есть. Как правило, к мясу подается картофельное пюре, а ведь его можно сделать из нута, свеклы, брокколи или цветной капусты. Но бывает так, что овощной гарнир – не совсем то, что хотелось, то есть вообще не подходит к конкретному виду мяса. Тогда нужно знать, что именно подходит и уметь идеально приготовить любые овощи.

Свинина

Оригинальный соус для свинины – с яблоками и медом / Фото: Depositphotos

С какими гарнирами вкуснее всего подавать разное мясо / Фото: freepik.com

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Одно из самых ходовых видов мяса. Оно жирное и без овощных гарниров его сложно есть. Как правило, мы готовим к свинине картофельное пюре с овощами. А это не только тяжело для желудка, но и вредно для фигуры.

Эксперты советуют: к запеченной с салом свинине по типу рульки и т.п. подавать тушеную или квашенную капусту.

К жаренной свинине подавать овощи гриль – от болгарского перца до кабачков и баклажанов. Отлично будет, если нажарить лесные грибы или приготовить соус на основе яблок кислых сортов с добавлением меда. Не подавайте к свинине жаренный картофель и тем более картофель фри.

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Говядина

Тушеная говядина с помидорами станет не только вкуснее, но и сочнее / Фото: Pixabay

Это мясо, вернее, его овощное соседство требует особого подхода. Тоже самое и со специями – их не нужно много, порой достаточно только соли и перца.

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Если тушите говядину, то в качестве гарнира приготовьте картофельное пюре с измельченными грибами. А именно – вешенками, шампиньонами, свежими белыми.

Очень вкусно, если потушить говядину в томатной пасте или со свежими помидорами. Это не только вкусно, таким образом говядина приготовится быстрее.

Если жарите мясо на сковороде (стейки) или запекаете куском, то это может быть консервированная кукуруза, стручковая фасоль, брокколи.

Еще хорошо сочетаются с говядиной кабачки, свекла, горошек, все виды капусты, кроме тушеной и квашеной.

Птица

Курицу можно запечь с кусочками тыквы или приготовить к ней тыквенное пюре / Фото: Depositphotos

С курицей, уткой и индейкой сочетаются фруктово-овощные гарниры, в которых есть немного яблок кислых сортов. Птицу, прежде всего курицу и индейку, подавайте с обжаренными луком и болгарским перцем, рисом с кукурузой и горошком.

Если хотите запечь грудки целиком, то отлично подойдут сливочно-грибной соус, пюре из тыквы и цветной капусты. Жаренная курица или индейка будет еще вкусней, если запечь к ней овощи. Не вкусной будет птица с белокочанной капустой.

К утке подавайте ягодные соусы, прежде всего клюквенный. Горохове или тыквенное пюре с сельдереем.

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