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На молоке и картофельном отваре – рецепты теста для вареников на старый Новый год

Ирина Маслова
13 января, 09:59
Картофель, из которого получите отвар, можно использовать в качестве начинки для вареников. А тесто на молоке заваривается в сотейнике

Старый Новый год, который мы будем встречать с 13 на 14 января, предусматривает присутствие на столе вареников с самыми разными начинками.

Важно – правильно замесить тесто, вымесить и дать ему отдохнуть перед лепкой. Ниже найдете проверенные фудблогерами рецепты для самого эластичного и прочного теста.

Рецепты теста для вареников на старый Новый год / Фото: instagram.com/v_oks_v

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Тесто на молоке от mybakery_nkзаварное, после замеса ему нужно отдохнуть 30 минут.

Тесто на картофельном отваре по рецепту volshebnaya-eda.ruне нужно солить. Соль добавляется в воду, где будет вариться картофель.

Тесто для вареников на молоке

Ингредиенты:

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  • 250 мл молока;
  • 1 яйцо;
  • по щепотке сахара и соли;
  • 400 г муки.

Как приготовить:

  1. Молоко, яйцо, сахар, соль и половину муки соединить в сотейнике и заварить до загустения. Не кипятить. Высыпать остальную муку. Замесить тесто.
  2. Завернуть в пленку и дать отдохнуть 30 минут.

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Тесто для вареников на картофельном отваре

Ингредиенты:

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  • 400 г пшеничной муки;
  • 200 мл картофельного отвара;
  • 3 ст. л. растительного масла.

Как приготовить:

  1. В миску просеять муку, по центру сделать воронку и влить растительное масло. Не перемешивать.
  2. Влить 200 мл горячего картофельного отвара. Быстро размешать ложкой, а потом замесить руками.
  3. Получится мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Накрыть полотенцем и отставить, пока будет готовиться начинка.