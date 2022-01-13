На молоке и картофельном отваре – рецепты теста для вареников на старый Новый год

Старый Новый год, который мы будем встречать с 13 на 14 января, предусматривает присутствие на столе вареников с самыми разными начинками.

Важно – правильно замесить тесто, вымесить и дать ему отдохнуть перед лепкой. Ниже найдете проверенные фудблогерами рецепты для самого эластичного и прочного теста.

Рецепты теста для вареников на старый Новый год / Фото: instagram.com/v_oks_v

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Тесто на молоке от mybakery_nkзаварное, после замеса ему нужно отдохнуть 30 минут.

Тесто на картофельном отваре по рецепту volshebnaya-eda.ruне нужно солить. Соль добавляется в воду, где будет вариться картофель.

Тесто для вареников на молоке

Ингредиенты:

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250 мл молока;

1 яйцо;

по щепотке сахара и соли;

400 г муки.

Как приготовить:

Молоко, яйцо, сахар, соль и половину муки соединить в сотейнике и заварить до загустения. Не кипятить. Высыпать остальную муку. Замесить тесто. Завернуть в пленку и дать отдохнуть 30 минут.

Тесто для вареников на картофельном отваре

Ингредиенты:

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400 г пшеничной муки;

200 мл картофельного отвара;

3 ст. л. растительного масла.

Как приготовить: