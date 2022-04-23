Нарядный рулет к Пасхе – нужна куриная печень и немного свиного фарша

Если пока не придумали, каким мясным блюдом украсить пасхальный стол, то обязательно попробуйте этот рулет.

Рецептом подобного, тоже бюджетного, из сала и фарша, мы делились.

Мясной рулет с беконом / Фото: Depositphotos

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Этот печеночный и более красочный. Нежности ему придаст куриная печень, а сочности – свинина с жареным луком.

Можно упростить процесс и использовать готовый фарш. Запечется рулет в течение одного часа.

Рецепт нашли у фудблогера Лілія Цвіт.

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Печеночный рулет с яйцом на Пасху

Печеночный рулет с яйцом на Пасху / Фото: Лілія Цвіт

Ингредиенты:

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печень куриная – 500 г;

мясо свиное – 500 г;

лук –1 шт.;

манка – 3 ст. л.;

хлеб белый – 2-3 ломтика;

яйца – 2-3 шт.;

соль, перец.

В Эстонии на праздники готовят красивый мясной рулет "Длинный мальчик". Его рецепт читайте здесь.

Как приготовить:

Куриную печень очистить от пленок, измельчить до состояния пюре. Добавить манку, перемешать и оставить на 10-15 минут. Обжаренный измельченный лук измельчить вместе с мясом. Добавить замоченный мякиш хлеба без корочки. Соединить фарш с печенью, добавить все специи и перемешать. Вбить яйца и еще раз перемешать. Форму застелить пергаментом и борта тоже. Наполнить половину формы паштетом. Распределить вареные яйца. Выложить остальную часть паштета. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке около одного часа.

Некоторые подробности этой красивой закуски смотрите в видео.

Рецепты еще трех недорогих пасхальных закусок собраны здесь.