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Нежная основа, воздушная начинка и ароматные яблоки – как приготовить баварский торт

Ирина Маслова
13 октября, 13:50
Особенность торта – после выпечки его нужно охладить в течение нескольких часов. Ведь его нежная творожная начинка должна напитаться ароматом яблок и корицы

Баварский яблочный торт пока не вошел в список самой известной выпечки с яблоками, но в своей стране его любят очень. Это не просто обычный пирог или торт, это тройное удовольствие. Ведь между песочным хрустящим коржом и яблоками размещается нежная творожная начинка. Творог стоит тщательно перетереть или заменить крем-сыром.

Баварский яблочный торт

Баварский яблочный торт / Фото: instagram.com/kuchennewzlotyiupadki/

Баварский яблочный торт - рецепт / Фото: instagram.com/ctkitchen/

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Ингредиенты:

  • Мука – 140 г
  • Сахар – 35 г
  • Сливочное масло – 120 г
  • Ванильный сахар – 1 ч. л.

Для начинки:

  • Творог – 230 г
  • Сахар – 50 г
  • Яйцо – 2 шт.
  • Яблоки – 5-6 шт.
  • Корица – 2 ч. л.
  • Миндаль (лепестки) – по вкусу

Как приготовить:

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  1. Муку просеять, смешать с сахаром. Перетереть со сливочным маслом комнатной температуры и распределить по форме, смазанной сливочным маслом. Тесто поставить в холодильник.
  2. Творог тщательно перетереть, добавить яйца и 1 ч. л. корицы. Перебить блендером.
  3. Яблоки очистить и нарезать ломтиками, перемешать с сахаром и корицей. По желанию сбрызнуть лимонным соком.
  4. Начинку выложить на тесто, сверху – яблоки по кругу. Посыпать корицей (по желанию) и миндалем.
  5. Выпекать при 220 градусах 10 минут, затем при 180 градусах – 25 минут.

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