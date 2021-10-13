Нежная основа, воздушная начинка и ароматные яблоки – как приготовить баварский торт

Баварский яблочный торт пока не вошел в список самой известной выпечки с яблоками, но в своей стране его любят очень. Это не просто обычный пирог или торт, это тройное удовольствие. Ведь между песочным хрустящим коржом и яблоками размещается нежная творожная начинка. Творог стоит тщательно перетереть или заменить крем-сыром.
Баварский яблочный торт
Баварский яблочный торт / Фото: instagram.com/kuchennewzlotyiupadki/
Баварский яблочный торт - рецепт / Фото: instagram.com/ctkitchen/
Ингредиенты:
- Мука – 140 г
- Сахар – 35 г
- Сливочное масло – 120 г
- Ванильный сахар – 1 ч. л.
Для начинки:
- Творог – 230 г
- Сахар – 50 г
- Яйцо – 2 шт.
- Яблоки – 5-6 шт.
- Корица – 2 ч. л.
- Миндаль (лепестки) – по вкусу
Как приготовить:
- Муку просеять, смешать с сахаром. Перетереть со сливочным маслом комнатной температуры и распределить по форме, смазанной сливочным маслом. Тесто поставить в холодильник.
- Творог тщательно перетереть, добавить яйца и 1 ч. л. корицы. Перебить блендером.
- Яблоки очистить и нарезать ломтиками, перемешать с сахаром и корицей. По желанию сбрызнуть лимонным соком.
- Начинку выложить на тесто, сверху – яблоки по кругу. Посыпать корицей (по желанию) и миндалем.
- Выпекать при 220 градусах 10 минут, затем при 180 градусах – 25 минут.
Читайте также: