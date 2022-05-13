Нежный медовик за 30 минут – раскатывать коржи не нужно

Несмотря на всю прелесть медовика, это больше хлопотное дело. Но существуют методы и рецепты, которые позволяют сокращать время приготовления в разы. Это касается нашего любимого сметанника в том числе.

Обычно тесто для медовиков крутое. Нужно постараться, чтобы равномерно его раскатать. Ну и ждать, пока они испекутся.

Медовик со сметанным кремом за 30 минут / Фото: instagram.com/m_food.k/

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У Alina FooDee тесто получается жидким, его легко разровнять на застеленном противне. И когда коржи будут готовы, выбирайте, какой формы будет ваш медовик, и вырезайте.

Ленивый медовик

Ленивый медовик / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

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80 г меда;

по 100 г сахара, сливочного масла;

3 яйца;

1 ч. л. соды (без горки);

щепотка соли;

180-200 г муки.

Для крема:

400 г сметаны жирностью 20%;

1 ст. л. сахарной пудры.

Как приготовить:

Мед растопить на медленном огне, добавить соду. Постоянно помешивая, проварить на маленьком огне 1-2 минуты до получения карамельного оттенка. Добавить сливочное масло и дождаться, пока оно полностью растает. Остудить. Яйца взбить на максимальной скорости миксера 5 минут, постепенно добавляя весь сахар. К меду добавить яйца и просеять частями муку. Тесто разделить на 2 части, выложить на противень, разровнять по всей площади лопаткой. Выпекать при температуре 160 градусов 6-8 минут до готовности коржа. Обрезать края у готовых коржей, каждый корж разрезать на части. Сметану смешать с сахарной пудрой. Обрезки коржей измельчить блендером или кофемолкой. Коржи промазать сметанным кремом, верх и бока торта обсыпать крошкой. Дать пропитаться 3-4 часа.

Здесь смотрите весь процесс приготовления этого нежного медовика.

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