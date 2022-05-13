Нежный медовик за 30 минут – раскатывать коржи не нужно

Несмотря на всю прелесть медовика, это больше хлопотное дело. Но существуют методы и рецепты, которые позволяют сокращать время приготовления в разы. Это касается нашего любимого сметанника в том числе.
Обычно тесто для медовиков крутое. Нужно постараться, чтобы равномерно его раскатать. Ну и ждать, пока они испекутся.
Медовик со сметанным кремом за 30 минут / Фото: instagram.com/m_food.k/
У Alina FooDee тесто получается жидким, его легко разровнять на застеленном противне. И когда коржи будут готовы, выбирайте, какой формы будет ваш медовик, и вырезайте.
Ленивый медовик
Ленивый медовик / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- 80 г меда;
- по 100 г сахара, сливочного масла;
- 3 яйца;
- 1 ч. л. соды (без горки);
- щепотка соли;
- 180-200 г муки.
Для крема:
- 400 г сметаны жирностью 20%;
- 1 ст. л. сахарной пудры.
Как приготовить:
- Мед растопить на медленном огне, добавить соду. Постоянно помешивая, проварить на маленьком огне 1-2 минуты до получения карамельного оттенка.
- Добавить сливочное масло и дождаться, пока оно полностью растает. Остудить.
- Яйца взбить на максимальной скорости миксера 5 минут, постепенно добавляя весь сахар.
- К меду добавить яйца и просеять частями муку. Тесто разделить на 2 части, выложить на противень, разровнять по всей площади лопаткой.
- Выпекать при температуре 160 градусов 6-8 минут до готовности коржа.
- Обрезать края у готовых коржей, каждый корж разрезать на части.
- Сметану смешать с сахарной пудрой.
- Обрезки коржей измельчить блендером или кофемолкой.
- Коржи промазать сметанным кремом, верх и бока торта обсыпать крошкой. Дать пропитаться 3-4 часа.
Здесь смотрите весь процесс приготовления этого нежного медовика.
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