Нежный молочный омлет на завтрак – запечется за 30 минут

Этот пышный омлет очень напоминает наш любимый, который многие ели в детских садах. Не стоит бояться, что молочный привкус будет преобладать, это не так.

Еще омлет особо не поднимется и не осядет, поэтому он не выйдет за границы формы для запекания.

Молочный омлет на завтрак / Фото: instagram.com/krasivo_gotovim/

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Более сытным он получится, когда на еще горячий посыпать тертым сыром. Перед подачей украсьте зеленью.

Рецепт от фудблогера herringinfurs.blogspot.com

Молочный омлет

Молочный омлет / Фото: herringinfurs.blogspot.com

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Ингредиенты:

6 яиц;

300 мл молока;

1/2 ч. л. соли;

20 г сливочного масла.

Как готовят омлет в Турции и его рецепт узнаете здесь.

Способ приготовления:

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Яйца слегка взбить в миске венчиком. Добавить молоко и соль, перемешать. Форму смазать сливочным маслом и перелить яичную смесь. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку, запекать 30-35 минут. Дать постоять с приоткрытой дверцей еще пять минут. Подавать с тертым сыром и зеленью.

В Японии готовят красивый омлет тамагояки, для него нужны зеленый лук и морковь.