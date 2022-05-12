Нежный молочный омлет на завтрак – запечется за 30 минут

Этот пышный омлет очень напоминает наш любимый, который многие ели в детских садах. Не стоит бояться, что молочный привкус будет преобладать, это не так.
Еще омлет особо не поднимется и не осядет, поэтому он не выйдет за границы формы для запекания.
Молочный омлет на завтрак / Фото: instagram.com/krasivo_gotovim/
Более сытным он получится, когда на еще горячий посыпать тертым сыром. Перед подачей украсьте зеленью.
Рецепт от фудблогера herringinfurs.blogspot.com
Молочный омлет
Молочный омлет / Фото: herringinfurs.blogspot.com
Ингредиенты:
- 6 яиц;
- 300 мл молока;
- 1/2 ч. л. соли;
- 20 г сливочного масла.
Как готовят омлет в Турции и его рецепт узнаете здесь.
Способ приготовления:
- Яйца слегка взбить в миске венчиком. Добавить молоко и соль, перемешать.
- Форму смазать сливочным маслом и перелить яичную смесь.
- Поставить в разогретую до 180 градусов духовку, запекать 30-35 минут. Дать постоять с приоткрытой дверцей еще пять минут.
- Подавать с тертым сыром и зеленью.
В Японии готовят красивый омлет тамагояки, для него нужны зеленый лук и морковь.