Новогодний десерт "Еловые шишки" без выпечки и из самых доступных продуктов

Очень атмосферно, когда десерты на Новый год-2022 плотно ассоциируются с соответствующей атрибутикой.

Эти "Еловые шишки" могут стать не только главными на праздничном столе, но и украшать новогодние торты.

Десерт "Еловые шишки" / Фото: gotovimop.com

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Их не нужно выпекать, они формируются из песочного печенья и сливочного масла. В конце не забудьте притрусить десерт сахарной пудрой.

На сайте Gotovimop.com обещают, что из этого количества ингредиентов получится 15 вкуснейших пирожных.

Десерт "Еловые шишки"

Ингредиенты:

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Печенье песочное – 300 г

Молоко – 200 мл

Кукурузные хлопья (шоколадные) – 200 г

Масло сливочное, грецкие орехи – по 100 г

Какао – 3 ст. л.

Сахар – 2 ст. л.

Мука, сахарная пудра – по 1 ст. л.

Как приготовить: