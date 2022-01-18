Обед за 30 минут – простой рецепт мясных ватрушек с сыром

Чтобы накормить семью вкусно и быстро, то нужно использовать продукты, которые готовятся недолго. Мы рассказывали о красном рисе Чарльстоне, известном в США, теперь узнаем рецепт ватрушек.

Готовятся они из куриного фарша с небольшим добавлением муки и йогурта. В качестве начинки – тертый твердый сыр.

Мясные ватрушки / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

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Автор рецепта – chef_pandos – советует не добавлять всю муку сразу, а вводить постепенно.

Мясные ватрушки с сыром

Мясные ватрушки с сыром / Фото: instagram.com/chef_pandos/

Ингредиенты:

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Куриный фарш – 400 г

Сыр – 150 г

Мука – 200 г

Яйцо – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Петрушка

Натуральный йогурт – 100 г

Соль, перец, специи – по вкусу

Еще попробуйте приготовить куриные ножки в тесте, чтобы порадовать родных действительно праздничным обедом. ⠀

Как приготовить: