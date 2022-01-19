Обед за 30 минут: рецепт куриных бедер, запеченных с грушей и сыром

Обед за 30 минут да еще и с мясом – вполне реальная вещь, если брать правильные ингредиенты.
В этом случае подойдут все части курицы – и филе, и бедра.
Куриные бедра, запеченные с грушей и сыром / Фото: instagram.com/ermachokcookfood/
Для приготовления этого обеда используются бедра, которые сначала нужно обжарить, а потом запечь под слайсом груши и небольшим количеством сыра с плесенью.
Рецепт со страницы ermachokcookfood.
Куриные бедра, запеченные с грушей и сыром
Куриные бедра, запеченные с грушей и сыром / Фото: instagram.com/ermachokcookfood/
Ингредиенты:
- Куриные бедра – 4 шт.
- Груша мягкая – 1 шт.
- Сыр с плесенью – 40 г
- Масло сливочное – 20 г
- Соль, перец черный молотый – по вкусу
Если есть куриное филе, то из него можно сделать быстрые домашние сосиски. Рецепт найдете здесь.
Как приготовить:
- Разогреть масло в сковороде. Курицу обсушить, добавить соль и перец. Обжарить на сильном огне по 1 минуте.
- Грушу нарезать тонкими слайсами, убрать сердцевину.
- Выложить на противень. Сверху – грушу и сыр. Запекать при 180 градусах 15-20 минут.