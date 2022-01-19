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Обед за 30 минут: рецепт куриных бедер, запеченных с грушей и сыром

Ирина Маслова
19 января, 12:50
Вместо бедер можно взять филе. Его желательно разрезать порционно. Грушу выбирайте мягкую и разрежьте на тонкие слайсы перед тем, как она попадет на мясо

Обед за 30 минут да еще и с мясом – вполне реальная вещь, если брать правильные ингредиенты.

В этом случае подойдут все части курицы – и филе, и бедра.

Куриные бедра, запеченные с грушей и сыром / Фото: instagram.com/ermachokcookfood/

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Для приготовления этого обеда используются бедра, которые сначала нужно обжарить, а потом запечь под слайсом груши и небольшим количеством сыра с плесенью.

Рецепт со страницы ermachokcookfood.

Куриные бедра, запеченные с грушей и сыром

Куриные бедра, запеченные с грушей и сыром / Фото: instagram.com/ermachokcookfood/

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Ингредиенты:

  • Куриные бедра – 4 шт.
  • Груша мягкая – 1 шт.
  • Сыр с плесенью – 40 г
  • Масло сливочное – 20 г
  • Соль, перец черный молотый – по вкусу

Если есть куриное филе, то из него можно сделать быстрые домашние сосиски. Рецепт найдете здесь.

Как приготовить:

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  1. Разогреть масло в сковороде. Курицу обсушить, добавить соль и перец. Обжарить на сильном огне по 1 минуте.
  2. Грушу нарезать тонкими слайсами, убрать сердцевину.
  3. Выложить на противень. Сверху – грушу и сыр. Запекать при 180 градусах 15-20 минут.