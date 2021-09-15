Омлет в духовке к завтраку – рецепты с колбасой, сыром и овощами

Приготовить омлет в духовке – это чуть больше по времени, чем пожарить на сковороде. Но это все мелочь, ведь таким образом мы получаем воздушный омлет. Его можно сделать с сыром, овощами, колбасой или со всем этим вместе. То есть, вариантов улучшить и усилить по сытости омлет существует немало. В общем, выбирайте подходящий вам рецепт и приятного аппетита.
Омлет с овощами и сыром
Яйца для омлета нужно взбивать до однородности, а не до появления пены / Фото: instagram.com/sashka.cookie/
Рецепты омлетов в духовке / Фото: instagram.com/krasivo_gotovim/
Ингредиенты
- лаваш – 200 г;
- яйца – 4 шт.;
- молоко – 100 мл;
- помидор, перец болгарский;
- моцарелла – по вкусу;
- специи, зелень – по вкусу.
Способ приготовления
- Лаваш нарезать на полоски, немного обжарить на растительном масле.
- Помидор, перец нарезать, добавить к лавашу. Выложить в смазанную маслом форму.
- Яйца взбить с молоком, посолить, поперчить. Залить лаваш с овощами смесью из яиц.
- Натереть сыр и присыпать омлет.
- Выпекать 20-25 минут при 180 градусах.
Омлет с сыром и колбасой
Омлет с сыром и колбасой / Фото: instagram.com/shumakovairyna/
Ингредиенты
- яйца – 6 шт.;
- молоко – 100 мл;
- сыр твердый – 50 г;
- колбаса или ветчина – 70 г;
- соль, специи – по вкусу.
Способ приготовления
- Яйца перемешать с молоком, не взбивать. Добавить специи.
- Форму смазать сливочным маслом.
- Вылить смесь в форму, заполнив ее на 2/3, так как омлет будет подниматься.
- Добавить нарезанную колбасу, сверху притрусить тертым сыром.
- Выпекать при температуре 190-200 градусов в режиме верх-низ 20-25 минут.
Омлет-суфле с пармезаном (или с другим сыром)
Омлет-суфле с сыром / Фото: instagram.com/mybreakfast_ideas/
Ингредиенты
- яйца – 4 шт.;
- сметана – 100 г;
- пармезан тертый – 50 г;
- сливочное масло – 20 г;
- соль – щепотка;
- черный перец – по вкусу;
- мускатный орех – на кончике ножа.
Способ приготовления⠀
- Яйца взбить миксером вместе со сметаной, тертым пармезаном, размягченным сливочным маслом и приправами.
- Залить смесь в смазанную маслом форму и запечь в разогретой до 200 градусов духовке до полной готовности (около 25-35 минут).