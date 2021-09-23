Как вкусно приготовить яйца – от просто вареных до яйца пашот

Если мы думаем, что приготовить яйца так же просто, как и вкусно пожарить картофель, то доля правды в этом огромная. Но почему иногда омлет не получается воздушным, вареные яйца трескаются и выливаются в кипяток, а яйцо пашот никак не получается. Все легко объяснить – мы упускаем важные мелочи и не соблюдаем элементарные правила. Мировые шеф-повара указали на наши главные ошибки в этом деле.

Вареные яйца

При варке яиц добавьте в воду немного соли / Фото: freepik.com

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Как вкусно приготовить яйца / Фото: unsplash.com

Главная неприятность, которая может случиться, – это треснувшие яйца. И неважно, хотели ли вы их сварить вкрутую или всмятку. Еще одно – это переваренные яйца или недоведенные до нужной кондиции. Чтобы этого не случилось, нужно запомнить:

Нельзя варить яйца сразу же, как только вы достали их из холодильника. Они должны нагреться при комнатной температуре

Обязательно добавляйте в воду соль

Вода в кастрюле должна покрывать яйца минимум на 3 см

Яйца нужно варить на медленном огне. При бурном кипении яйца треснут и переварятся

Яйца в кипящую воду нужно класть с помощью ложки или шумовки. Яйца вкрутую можно начинать варить на медленном огне или в холодной воде. Варятся такие яйца 8-10 минут с момента закипания воды

Чтобы получить яйца всмятку, то их нужно опустить в теплую воду и варить в сильно кипящей воде до 4 минут

Яйца пашот

В воду для яйца пашот нужно добавлять уксус / Фото: Depositphotos

Красивые яйца пашот требуют некоторой ловкости. Не у всех получается сварить его идеально с первого раза. Вот несколько рекомендаций по поводу этого блюда:

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Добавьте в воду несколько щепоток соли и несколько столовых ложек уксуса. Это ускорит процесс свертывания белка

Каждое яйцо должно готовиться отдельно. Если вы забросите в кастрюлю несколько, то это снизит температуру воды. Яйца пашот у вас не получатся

Готовить это блюдо нужно в течение 3-4 минут

После того, как яйцо пашот сварится, его нужно аккуратно достать шумовкой и положить на бумажное полотенце, чтобы обсохло

Жареные яйца

Жарить яичницу нужно на среднем огне / Фото: pexels.com

Чтобы получить идеальный глянцевый белок и плотный желток, важно знать:

Жарить их нужно на среднем огне. На сильном белок может сильно зажариться по бокам

Не разбивайте яйца прямо в сковороде. Вы можете нарушить целостность желтка. Лучше сделать это в миске, а потом аккуратно вылить на разогретую поверхность

В конце приготовления сковороду можно накрыть крышкой на 30-40 секунд, чтобы желток немного уплотнился

Вкуснее, когда яйца жарятся на сливочном масле

Болтунья

С небольшим количеством молока или сливок болтунья будет вкуснее / Фото: freepik.com

Недостаточно прожаренная, не такая воздушная, как хотелось, болтунья – это следствие многих технических ошибок. Например, мы готовим ее на сильном огне и заранее делаем микс из яиц, овощей или зелени. Вместо этого нужно запомнить:

Добавьте около 2 ч. л. бульона во взбитые яйца. Когда вы будете готовить, вода начнет испарятся и сделает эту яичницу воздушной. Вместо воды можно добавить столько же молока или сливок

Сыр и зелень для болтуньи нужно добавлять почти в конце приготовления. Эти продукты можно добавить и тогда, когда не убрали болтунью со сковороды, но огонь уже выключен

Готовьте это блюдо на среднем огне, постоянно размешивая. Чем интенсивнее вы будете это делать, тем пышнее будет болтунья

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Омлет

Яйца для омлета нужно взбивать до однородности, а не до появления пены / Фото: instagram.com/sashka.cookie/

Бывает, что вчера омлет отлично поднялся, а сегодня упал и превратился в несимпатичный коржик. Все потому, что вы, вероятно, перестарались. Вот рекомендации шеф-поваров:

Не нужно взбивать яйца до образования пены. Правильно – это когда желток и белок стали однородными

Овощи и мясо к омлету нужно добавлять, когда омлет уже схватился снизу, а сыр и зелень в конце приготовления

Водянистые овощи, например, кабачки и помидоры рекомендуют обжарить перед тем, как добавлять к омлету

Здесь узнаете, как сварить действительно вкусную овсянку.