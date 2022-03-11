Ошпарить соленые огурцы, измельчить и замесить тесто – рецепт быстрых пышек

Мы все в той или иной степени любим соленые огурцы. Они хороши в супах, например, геркулесовом, это своего рода даже классика.
Но вот чтобы их использовать для замеса теста для пышек – это достаточно неожиданно.
Пышки на соленых огурцах / Фото: instagram.com/cooking_mag
Как уверяет их автор Strana_Kulinarii, они получаются действительно вкусными.
Огурцы, как главные герои этого рецепта, не должны быть с резким вкусом и запахом.
После того, как огурцы попадут в кипяток, их нужно остудить.
Пышки с солеными огурцами
Ингредиенты:
- соленые огурцы – 12-15 шт.;
- мука – 200-250 г;
- вода – 80 мл;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- соль.
Рецепт сладких пышек таратушек, они замешиваются на кефире, найдете здесь.
Как приготовить:
- Огурцы опустить в воду на 40 секунд, остудить. Измельчить блендером с водой.
- Добавить просеянную муку, разрыхлитель и соль. Замесить тесто.
- Сформировать пышки. В центре сделать несколько надрезов.
- Жарить на хорошо разогретом масле.
Весь процесс приготовления пышек смотрите здесь.