Особенности немецких яблочных оладий и простой рецепт на завтрак

Нужно сказать, что яблочные оладьи – не только один из любимых завтраков в Германии, еще их готовят в Польше.

Это яблочные немецкие оладьи, называются они аpfelpfannkuchen, бывают самых разных размеров и толщины.

Как приготовить немецкие яблочные оладьи / Фото: emmikochteinfach.de

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Очень часто их готовят в духовке. Для такого варианта яблоки нарезаются дольками.

В рецепте от emmikochteinfach.de оладьи жарятся на сковороде, поэтому лучше яблоки нарезать мелко. Белки взбиваются отдельно, а потом аккуратно вмешиваются в тесто.

Консистенция теста регулируется минеральной газированной водой.

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Немецкие яблочные оладьи

Немецкие яблочные оладьи

Ингредиенты:

400 г муки;

400 мл молока;

125 мл газированной минеральной воды;

4 яйца;

100 г сахара;

ванильный сахар;

щепотка соли;

2-3 яблока.

Как приготовить:

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Разделите четыре яйца на желтки и белки. Взбейте яичные белки ручным миксером до пиков. Затем добавьте к желткам муку, молоко, минеральную воду, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Перемешайте до однородной массы. Добавьте яичные белки в тесто, аккуратно перемешайте. Яблоки очистите и нарежьте небольшими кусочками, добавьте в тесто. Накройте пленкой и уберите в холодильник на 10 минут. Жарьте на хорошо разогретом растительном масле.

Если любите несладкие завтраки, то приготовьте оладьи из молодой капусты, здесь их рецепт.