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Отбивные на "подушке" из лука и перца – самое сочное, что может быть со свининой

Ирина Маслова
10 ноября, 18:20
Сначала нарезанные лук и болгарский перец запекаются немного в духовке. Потом к ним отправляется свинина. Перед этим мясо маринуется в горчице со специями

Свинина – удобное мясо, с ним существует множество удачных вариаций приготовления. Нужно всего лишь слегка отбить, замариновать в специях и запечь – получается отличное ароматное блюдо.

Кулинарные редакторы из Мashed.com предлагают приготовить свинину на "подушке" из болгарского перца и лука.

Свиные отбивные на "подушке" из лука и перца / Фото: www.mashed.com

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Свиные отбивные с луком и болгарским перцем

Ингредиенты:

  • по 2 шт. нарезанного лука, болгарского перца;
  • 800 г отбивных;
  • 3 зуб. чеснока, измельченного;
  • по 1 ч. л. яблочного уксуса, дижонской горчицы, чесночного порошка;
  • оливковое масло, соль, перец.

Как приготовить:

  1. Разогрейте духовку до 220 градусов. Выстелите противень фольгой и смажьте растительным маслом.
  2. Выложите на противень нарезанный лук и болгарский перец. Сверху налейте 2 столовые ложки оливкового масла и 3 добавьте измельченный чеснок. Запекайте 10 минут.
  3. Пока овощи готовятся, приготовьте свиные отбивные. Смешайте 1 столовую ложку оливкового масла, яблочный уксус, дижонскую горчицу, чесночный порошок, соль и перец. Тщательно обмажьте специями мясо. Отложите на 15-20 минут.
  4. Выньте противень с овощами и выложите на них свиные отбивные.
  5. Готовьте еще 20-25 минут или до готовности мяса.