Отбивные на "подушке" из лука и перца – самое сочное, что может быть со свининой

Свинина – удобное мясо, с ним существует множество удачных вариаций приготовления. Нужно всего лишь слегка отбить, замариновать в специях и запечь – получается отличное ароматное блюдо.
Кулинарные редакторы из Мashed.com предлагают приготовить свинину на "подушке" из болгарского перца и лука.
Свиные отбивные на "подушке" из лука и перца / Фото: www.mashed.com
Свиные отбивные с луком и болгарским перцем
Ингредиенты:
- по 2 шт. нарезанного лука, болгарского перца;
- 800 г отбивных;
- 3 зуб. чеснока, измельченного;
- по 1 ч. л. яблочного уксуса, дижонской горчицы, чесночного порошка;
- оливковое масло, соль, перец.
Как приготовить:
- Разогрейте духовку до 220 градусов. Выстелите противень фольгой и смажьте растительным маслом.
- Выложите на противень нарезанный лук и болгарский перец. Сверху налейте 2 столовые ложки оливкового масла и 3 добавьте измельченный чеснок. Запекайте 10 минут.
- Пока овощи готовятся, приготовьте свиные отбивные. Смешайте 1 столовую ложку оливкового масла, яблочный уксус, дижонскую горчицу, чесночный порошок, соль и перец. Тщательно обмажьте специями мясо. Отложите на 15-20 минут.
- Выньте противень с овощами и выложите на них свиные отбивные.
- Готовьте еще 20-25 минут или до готовности мяса.