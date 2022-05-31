Отбивные "Соломоны" – рецепт для ужина за 30 минут

Итак, мясо может быть любое. То есть то, что есть в вашем холодильнике. Обжариваются "Соломоны" в картофельном крахмале и соевом соусе, солить их дополнительно не понадобится.

К слову, если любите отбивные для быстрого ужина, приготовьте японские тонкацу, они жарятся в крупных панировочных сухарях.

Отбивные "Соломоны" на ужин / Фото: www.bonappetit.com

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Калнина Наталья советует хорошо отбить мясо до толщины 5-7 миллиметров.

Отбивные "Соломоны"

Отбивные "Соломоны" / Фото: Калнина Наталья

Ингредиенты:

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мясо – 700 г;

крахмал картофельный – 2-3 ст. л.;

соевый соус – 5-6 ст. л.;

черный перец.

Как приготовить:

Мясо нарезать на ломтики толщиной 5-7 миллиметров. Хорошо отбить под пленкой. Каждый кусок обвалять в крахмале, потом окунуть в соевый соус. Жарить на разогретом масле 2-3 минуты с каждой стороны.

Подробней об этих отбивных смотрите ниже.

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