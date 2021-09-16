Овощной салат с творогом, сэндвич с лососем и яблочно-ореховые оладьи – рецепты для полезного завтрака

Чтобы нормально чувствовать себя в течение дня и не быть голодным, стоит внимательно относиться к завтраку. Особо ярые последователи ЗОЖа считают, что от хлеба нужно отказаться. Это не совсем так. Бывают тосты, которые не только вкусные, а еще и полезные. Как приготовить один из них – узнаете ниже. В яблочные оладьи добавьте немного меда, а не сахар. Так вы почувствуете вкус яблок. Ну а объяснять пользу для организма овощного салата с авокадо и творогом будет лишним, все очевидно.
Овощной салат с творогом
Салат с творогом и авокадо / Фото: instagram.com/ly4shue_salatiki/
Овощной салат с творогом / Фото: instagram.com/dassanasvegrecipes/
Ингредиенты:
- помидоры, огурцы – по 2 шт.;
- авокадо – половина;
- творог – 50-70 г;
- лимонный сок – 0,5 ч. л.;
- руккола, листья салата, зелень – по вкусу;
- специи – по вкусу.
Способ приготовления:
- Помидоры и огурцы нарезать крупными кубиками. Посолить, поперчить.
- Зелень выложить в центр или перемешать с овощами.
- Авокадо нарезать кубиками, немного сбрызнуть соком лимона и выложить к овощам.
- Добавить творог и слегка полить салат оливковым маслом.
Сэндвич с лососем, огурцом и сливочным сыром
Сэндвич с лососем, огурцом и сливочным сыром / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- хлеб (по вкусу) – 2 ломтика;
- лосось соленый – 50 г;
- огурец – 1 шт.;
- листья салата – 30 г;
- сливочный сыр.
Способ приготовления:
- Хлеб слегка обсушить или обжарить на растительном масле. Немного остудить.
- Намазать один кусочек сливочным сыром, сверху выложить слайсы лосося и огурца.
- Листья салата порвать или нарезать, выложить на лосось с огурцом. Накрыть вторым ломтиком хлеба.
Яблочно-ореховые оладьи
Яблочно-ореховые оладьи / Фото: instagram.com/icook_school/
Ингредиенты:
- яблоко – 300 г;
- яйцо – 1 шт.;
- хлопья овсяные – 30 г;
- мука рисовая – 30 г;
- грецкие орехи – 50 г;
- подсластитель, корица – по вкусу.
Способ приготовления:
- Яблоки натереть на крупной терке и отжать сок.
- Овсяные хлопья перебить в муку и соединить с рисовой мукой.
- Соединить все ингредиенты, добавить измельченные орехи.
- Жарить с обеих сторон до готовности.
- Украсить медом и орехами.