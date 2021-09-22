Овсяноблин с сыром бри – рецепт полезного завтрака от актрисы Екатерины Гуляковой

Что делать, когда и блинов хочется, и стройную фигуру не испортить? Для этого существуют овсяноблины, вместо муки в которых овсяные хлопья. Актриса детективного сериала "Топтун", премьера которого состоится 4 октября на телеканале "Украина" – Екатерина Гулякова – поделилась своим рецептом ПП-блинов. Рецепт блюда простой, поэтому завтрак можно будет приготовить за считанные минуты.

Овсяноблин – рецепт Екатерины Гуляковой

Ингредиенты:

Овсяноблин по рецепту актрисы Екатерины Гуляковой / Фото: Коллаж: Сегодня

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3-4 ст. л. овсянки;

3 ст. л. воды;

1 яйцо.

Способ приготовления:

Овсянку смешать с водой и добавить яйцо. Хорошо перемешать. Вылить полученную смесь на сухую разогретую сковороду. Перевернуть блин через 30 секунд. Можно положить сверху кусочки сыра бри, накрыть крышкой и выключить.

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