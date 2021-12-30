Овсяный пудинг с морковью за 25 минут – этот завтрак оценят все

Пудинг – удобное блюдо, когда из того, что уже не совсем подходит к употреблению можно приготовить что-то более вкусное. Например, его можно сделать из черствой булки, а к нему – английский крем.

Этот пудинг приготовится еще быстрее, если есть хлопья быстрого приготовления.

Овсяный пудинг с морковью / Фото: instagram.com/vkusnoe.s.polzoj/

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Рецепт со страницы vkusnoe.s.polzoj.

Овсяный пудинг с морковью

Ингредиенты:

Морковь тертая, овсянка – по 1 ст.

Молоко – 1,5 ст.

Корица, ваниль – по 1/2 ч. л.

Имбирь молотый – 1/4 ч. л.

Мускатный орех молотый – щепотка

Соль – по вкусу

Лимонный сок – 1/2 ч. л.

Грецкие орехи измельченные – 1/2 ст.

Кокосовая стружка – 2 ст. л.

Изюм светлый – 1/3 ст.

Как приготовить:

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