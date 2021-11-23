Паприкаш с грибами и картофелем – новое решение вкуснейшего венгерского блюда

Этот рецепт все-таки больше эксперимент кулинарных редакторов The New York Times. Хотя в венгерской кухне грибы тоже используются, но достаточно редко.
Традиционный паприкаш предусматривает наличие паприки, именно она делает блюдо пряным, ароматным, ни на что не похожим.
Паприкаш с грибами и картофелем / Фото: cooking.nytimes.com
Так что если вам нужно что-то согревающее и легкое к ужину, попробуйте это интересное решение классики венгерской кухни.
Паприкаш с грибами и картофелем
Ингредиенты:
- 50 мл растительного масла, плюс еще при необходимости;
- 800 г грибов;
- 500 г очищенного картофеля;
- 1 ст. л. сливочного масла;
- 1 крупная луковица, нарезанная;
- 8 зуб. чеснока, измельченные;
- 2 ст. л. паприки;
- 50 мл сухого белого вина;
- 200 мл овощного бульона;
- 120 г измельченных помидоров;
- 200 мл сметаны комнатной температуры;
- 3 ст. л. муки;
- по 100 г нарезанной свежей петрушки и укропа;
- соль, перец – по вкусу.
Как приготовить:
- Нагрейте масло, добавьте половину грибов, приправьте солью и обжарьте в течение 5 минут. Выложите картофель на тарелку или в неглубокую миску и поставьте в микроволновку на 3-5 минут или отварите в подсоленной воде в течение 3-5 минут.
- Обжарьте вторую партию грибов вместе со специями. Переложите на тарелку.
- Уменьшите огонь и добавьте в сковороду сливочное масло, затем- лук. Приправьте солью и готовьте 3 минуты, помешивая. Добавьте чеснок и готовьте еще 2 минуты.
- Убавьте огонь до минимума и добавьте паприку, перемешайте. Добавьте вино и дайте ему закипеть.
- Добавьте овощной бульон и измельченные помидоры, затем картофель и грибы. Приправьте черным перцем. Увеличьте огонь до максимума, чтобы довести смесь до кипения, затем уменьшите огонь. Накройте кастрюлю. Готовьте 15 минут.
- Смешайте сметану и муку, влейте несколько ложек жидкости со сковороды. Убавьте огонь до минимума, добавьте в сковороду смесь сметаны и зелень. Перемешайте.
- По необходимости добавьте бульона. Доведите до вкуса солью и перцем.