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Паприкаш с грибами и картофелем – новое решение вкуснейшего венгерского блюда

Ирина Маслова
23 ноября, 17:45
Какие именно грибы вы возьмете – непринципиально. Но без паприки это блюдо не получится. Картофель предварительно нужно отварить до полуготовности

Этот рецепт все-таки больше эксперимент кулинарных редакторов The New York Times. Хотя в венгерской кухне грибы тоже используются, но достаточно редко.

Традиционный паприкаш предусматривает наличие паприки, именно она делает блюдо пряным, ароматным, ни на что не похожим.

Паприкаш с грибами и картофелем / Фото: cooking.nytimes.com

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Так что если вам нужно что-то согревающее и легкое к ужину, попробуйте это интересное решение классики венгерской кухни.

Паприкаш с грибами и картофелем

Ингредиенты:

  • 50 мл растительного масла, плюс еще при необходимости;
  • 800 г грибов;
  • 500 г очищенного картофеля;
  • 1 ст. л. сливочного масла;
  • 1 крупная луковица, нарезанная;
  • 8 зуб. чеснока, измельченные;
  • 2 ст. л. паприки;
  • 50 мл сухого белого вина;
  • 200 мл овощного бульона;
  • 120 г измельченных помидоров;
  • 200 мл сметаны комнатной температуры;
  • 3 ст. л. муки;
  • по 100 г нарезанной свежей петрушки и укропа;
  • соль, перец – по вкусу.

Как приготовить:

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  1. Нагрейте масло, добавьте половину грибов, приправьте солью и обжарьте в течение 5 минут. Выложите картофель на тарелку или в неглубокую миску и поставьте в микроволновку на 3-5 минут или отварите в подсоленной воде в течение 3-5 минут.
  2. Обжарьте вторую партию грибов вместе со специями. Переложите на тарелку.
  3. Уменьшите огонь и добавьте в сковороду сливочное масло, затем- лук. Приправьте солью и готовьте 3 минуты, помешивая. Добавьте чеснок и готовьте еще 2 минуты.
  4. Убавьте огонь до минимума и добавьте паприку, перемешайте. Добавьте вино и дайте ему закипеть.
  5. Добавьте овощной бульон и измельченные помидоры, затем картофель и грибы. Приправьте черным перцем. Увеличьте огонь до максимума, чтобы довести смесь до кипения, затем уменьшите огонь. Накройте кастрюлю. Готовьте 15 минут.
  6. Смешайте сметану и муку, влейте несколько ложек жидкости со сковороды. Убавьте огонь до минимума, добавьте в сковороду смесь сметаны и зелень. Перемешайте.
  7. По необходимости добавьте бульона. Доведите до вкуса солью и перцем.