Печенье из детства – как испечь "Орешки" и сварить для них сгущенку

Несмотря на прочность "скорлупы", она не сухая, приятно трескается во рту, давая путь нежной и плотноватой сгущенке. Если в школе советские дети покупали пирожное "Школьное", то дома, по выходным или праздникам, случалось счастье – готовились "Орешки". Для многих это вкус детства до сих пор.
Интересно, что раньше достаточно часто в тесто добавляли майонез. Конечно, он не чувствовался на выходе. В рецепте от eppicur его нужно будет 50 грамм.
Рецепт "Орешков" со сгущенкой / Фото: Инстаграм
Не имеет значение, с помощью чего вы захотите приготовить "Орешки", имеют значение пропорции и ингредиенты.
Феерическое возвращения "Орешков" со сгущенкой
Это случилось каких-то десять или чуть больше лет тому назад. "Орешки" вернулись, плотно засели в модных кофейнях и даже потеснили гранолы, тирамису, панна котты.
Даже специальное электрическое оборудование для "Орешков" можно легко купить, ведь выпекать в ретро-форме – дело, требующее некоторой сноровки.
Это та самая форма, которая поступила в продажу 1970-ых годах. Рецепт "Орешков" прилагался, поэтому каждая советская хозяйка знала его практически наизусть.
Правда, само приспособление требовало ловкости. После того, как тесто помещалось в ячейки, форма подносилась к огню сначала одной стороной, через некоторое время – другой.
Важно было рассчитать правильное количество теста, чтобы оно не вылезло из формы. Сгущенку тоже варили самостоятельно. У кого была возможность, смешивали ее со сливочным маслом и измельченными орехами.
Как правильно варить сгущенку для "Орешков"
- Для начала снять этикету и положить банку на бок в кастрюлю.
- Залить холодной водой, вода должна покрывать банку.
- Довести до кипения и готовить около 3 часов, каждый раз доливая горячую воду.
- Как только она свариться, должна полностью остыть. Если открыть сразу, сгущенка может взорваться.
5 лайфхаков, как сделать любимый десерт легким и полезным
"Орешки" со сгущенкой – рецепт
Ингредиенты для теста:
- 3 яйца;
- 200 г сахара;
- 50 г майонеза;
- 400 г муки;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- щепотка соли;
- подсолнечное масло или сливочное для смазывания формы.
Для начинки:
- банка вареной сгущенки.
Как приготовить:⠀
- В глубокой миске взбить яйца с сахаром. Добавить размягченное сливочное масло, майонез, соль и немного перемешать. Частями добавить просеянную муку и соду, гашеную уксусом. Тесто должно получиться мягкое и эластичное.
- Форму смазать небольшим количеством подсолнечного масла и нагреть на огне с двух сторон.
- Снять с огня на подставку, выложить шарики теста, форму закрыть, крепко прижав руками. Поставить на огонь, продолжая крепко сжимать первые несколько секунд, выпекать до подрумянивания на среднем огне.
- Форму перевернуть и выпекать с другой стороны также до золотистого цвета.
- Форму снять с огня, вытащить половинки, дать им остыть. Так продолжать выпекать, смазывая форму для орешков.
- Каждую половинку заполнить сгущенкой. Две половинки соединить и обрезать неровные края.