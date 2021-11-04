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Печенье из детства – как испечь "Орешки" и сварить для них сгущенку

Ирина Маслова
4 ноября, 10:20
В этом рецепте есть 50 грамм майонеза, несколько десятков лет тому назад он был ходовым в подобной выпечке. Сгущенку можно купить уже готовую, но лучше сварить дома

Несмотря на прочность "скорлупы", она не сухая, приятно трескается во рту, давая путь нежной и плотноватой сгущенке. Если в школе советские дети покупали пирожное "Школьное", то дома, по выходным или праздникам, случалось счастье – готовились "Орешки". Для многих это вкус детства до сих пор.

Интересно, что раньше достаточно часто в тесто добавляли майонез. Конечно, он не чувствовался на выходе. В рецепте от eppicur его нужно будет 50 грамм.

Рецепт "Орешков" со сгущенкой / Фото: Инстаграм

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Не имеет значение, с помощью чего вы захотите приготовить "Орешки", имеют значение пропорции и ингредиенты.

Феерическое возвращения "Орешков" со сгущенкой

Это случилось каких-то десять или чуть больше лет тому назад. "Орешки" вернулись, плотно засели в модных кофейнях и даже потеснили гранолы, тирамису, панна котты.

Даже специальное электрическое оборудование для "Орешков" можно легко купить, ведь выпекать в ретро-форме – дело, требующее некоторой сноровки.

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Форма для выпечки печенья "Орешки" / Фото: instagram.com/leshagolitsyn/

Это та самая форма, которая поступила в продажу 1970-ых годах. Рецепт "Орешков" прилагался, поэтому каждая советская хозяйка знала его практически наизусть.

Правда, само приспособление требовало ловкости. После того, как тесто помещалось в ячейки, форма подносилась к огню сначала одной стороной, через некоторое время – другой.

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Важно было рассчитать правильное количество теста, чтобы оно не вылезло из формы. Сгущенку тоже варили самостоятельно. У кого была возможность, смешивали ее со сливочным маслом и измельченными орехами.

Как правильно варить сгущенку для "Орешков"

  1. Для начала снять этикету и положить банку на бок в кастрюлю.
  2. Залить холодной водой, вода должна покрывать банку.
  3. Довести до кипения и готовить около 3 часов, каждый раз доливая горячую воду.
  4. Как только она свариться, должна полностью остыть. Если открыть сразу, сгущенка может взорваться.

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"Орешки" со сгущенкой – рецепт

"Орешки" со сгущенкой / Фото: instagram.com/mordashki.milashki/

Ингредиенты для теста:

  • 3 яйца;
  • 200 г сахара;
  • 50 г майонеза;
  • 400 г муки;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • щепотка соли;
  • подсолнечное масло или сливочное для смазывания формы.

Для начинки:

  • банка вареной сгущенки.

Как приготовить:⠀

  1. В глубокой миске взбить яйца с сахаром. Добавить размягченное сливочное масло, майонез, соль и немного перемешать. Частями добавить просеянную муку и соду, гашеную уксусом. Тесто должно получиться мягкое и эластичное.
  2. Форму смазать небольшим количеством подсолнечного масла и нагреть на огне с двух сторон.
  3. Снять с огня на подставку, выложить шарики теста, форму закрыть, крепко прижав руками. Поставить на огонь, продолжая крепко сжимать первые несколько секунд, выпекать до подрумянивания на среднем огне.
  4. Форму перевернуть и выпекать с другой стороны также до золотистого цвета.
  5. Форму снять с огня, вытащить половинки, дать им остыть. Так продолжать выпекать, смазывая форму для орешков.
  6. Каждую половинку заполнить сгущенкой. Две половинки соединить и обрезать неровные края.