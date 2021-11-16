Печенье "Лимончики" с ореховой начинкой – рецепт самой ароматной выпечки детства

Когда 30-35 лет тому назад хотелось праздника и, конечно же, удивить гостей, то готовились или "Персики" со сгущенкой, или "Лимончики" с ореховой начинкой.

Сейчас уже никто не скажет, какой рецепт из этих двух появился первым. Но справедливости ради нужно сказать – "Персики" были более распространенными.

Печенье "Лимончики" / Фото: instagram.com/receptysfoto/

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"Лимончики", похоже, появились чуть позже. Внутри у них ореховая начинка. Рецепт от receptysfoto предусматривает миндаль, но это могут быть любые другие орехи.

Печенье "Лимончики"

Ингредиенты для теста:

500 г муки;

50 г жира;

50 г сливочного масла;

100 г сахара;

1 ч. л. пищевой соды или разрыхлителя;

1 пакетик ванильного сахара;

150 мл молока;

щепотка соли;

2 яичных желтка;

цедра лимона.

Для начинки:

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2 яичных белка;

200 г молотого миндаля;

2 пакетика ванильного сахара;

130 г сахара;

цедра двух лимонов;

1-2 ст. л. рома или коньяка (по желанию).

Для декора:

желтый пищевой краситель;

300 мл молока;

200 г мелкого сахара;

1 ст. л. рома.

Как приготовить: