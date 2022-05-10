Печенье в виде бантиков "За 5 минут" – любимый рецепт из детства

Домашнее печенье, тем более из кулинарных тетрадей мам и бабушек, особенно вкусное. У каждого из них может быть одинаковый список ингредиентов, а вот название каждая хозяйка давала свое.

Это печенье многим может быть известно, еще и как "Пятиминутка" или "Минутка". Дело в том, что тесто для него готовится быстро, ему даже не понадобится отдых. После соединения мучной и масляной смеси можно приступать к работе.

Печенье "За 5 минут" - рецепт из детства

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Важно, чтобы варенье было очень густым, так вы избежите его протекания.

Рецепт с канала Калнина Наталья.

Печенье "За 5 минут" с джемом

Печенье "За 5 минут" с джемом / Фото: Калнина Наталья

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Ингредиенты:

мука – 350 г;

сливочное масло – 120 г;

сметана -100 г;

сахар – 50 г;

яйцо;

сода – 1/2 ч. л.;

соль – 1/4 ч. л.

Многие могут помнить интересный пирог, который замешивался на сухом киселе. Подробности читайте здесь.

Как приготовить:

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Просеять муку, натереть холодной сливочное масло. Перетереть руками. Отдельно соединить яйцо, сметану и сахар. Добавить соль, гашеную соду, перемешать. Добавить смесь к муке с маслом. Замесить тесто. При необходимости добавить муку. Тесто разделить на три части, раскатать в тонкие пласты толщиной 3-4 мм. Разрезать на квадраты 5 на 5 см. Выложить джем, скрепить противоположные края с одной стороны. Выпекать при 180 градусах 10-15 минут.

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