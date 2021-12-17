Печенье на День Святого Николая – с имбирем, какао и творогом

День Святого Николая в нашей стране любимый у взрослых и детей.

Кроме того, что мы все будем получать подарки, в доме должен быть аромат самого разного печенья.

Рецепты печенья ко Дню Святого Николая / Фото: Коллаж: Сегодня

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Автор рецепта шоколадного печенья с трещинками – dolce.vita.school – акцентирует: тесто после замеса будет жидковатым, но не нужно добавлять в него лишнюю муку.

Тесто для творожных палочек от kotlyarovalife замешивается на рисовой муке.

Фудблогер и автор имбирного печенья – voitofrukt – рекомендует раскатывать тесто как можно тоньше.

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Имбирное печенье

Имбирное печенье / Фото: instagram.com/voitofrukt/

Ингредиенты:

Мука – 260 г

Яйцо куриное – 1 шт.

Сахар, сливочное масло – по 100 г

Мед – 3 ч. л.

Разрыхлитель, корица – по 1 ч. л.

Какао – 10 г

Имбирь – 2 ч. л. (без горки)

Мускатный орех – щепотка

Для глазури:

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Белок

Сахарная пудра – 180 г

Лимонный сок – 1 ч. л.

Как приготовить:

Смешать муку, какао, специи и разрыхлитель. Отдельно взбить яйцо, размягченное сливочное масло, сахар и мед. Добавить сухую смесь и вымесить тесто. Завернуть в пленку и убрать в холодильник минимум на 2 часа. Раскатать тесто и вырезать формочками печенье. Аккуратно перенести на противень, застеленный пергаментом или силиконовым ковриком. Выпекать при 180 градусах 8-10 минут. Время зависит от толщины печенья. Для глазури взбить венчиком белок, всыпать сахарную пудру, перемешать. Добавить лимонный сок и еще раз перемешать. Накрыть влажной салфеткой и оставить на 15 минут. В пакете сделать тонкое отверстие, налить глазурь и нанести узоры.

Творожные палочки

Творожные палочки / Фото: instagram.com/kotlyarovalife/

Ингредиенты:

Банан

Творог – 300 г

Детский творожок – 100 г

Яйцо

Желток

Рисовая мука – 5-6 ст. л.

Кокосовая стружка

Как приготовить:

Банана и творог соединить, тщательно перемешать. Добавить яйцо и муку. Сформировать палочки, смазать желтком. Выпекать 25 минут при 180 градусах, желательно на силиконовом коврике. Сверху посыпать кокосовой стружкой.

Шоколадное печенье с трещинками

Шоколадное печенье с трещинками / Фото: instagram.com/dolce.vita.school/

Ингредиенты:

Мука – 170 г

Какао-порошок – 3-4 ст. л.

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Сахар – 100 г

Соль щепотка

Ванильная сахар – по вкусу

Масло растительное – 85 г

Яйцо – 2 шт.

Сахарная пудра для обсыпки

Как приготовить: