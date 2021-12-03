Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Еда

Печеночные блины с начинкой из яиц – подходят для ужина и на праздничный стол

Ирина Маслова
3 декабря, 17:30
Кроме яиц, для начинки нужен зеленый лук или любая другая зелень. Автор рецепта рекомендует заправлять начинку домашним майонезом или сметаной, смешанной с горчицей

Обычно с куриной печенью мы поступаем так – просто бросаем ее на сковороду и жарим со сметаной или сливками. Когда есть время, то можно нажарить печеночных оладий – тоже вкусно.

Но из куриной печени можно нажарить блинов и начинить их вкусной начинкой из вареных яиц и зеленого лука.

Печеночные блины с яичной начинкой / Фото: Калнина Наталья

Реклама

Что касается майонеза для начинки, то его тоже можно сделать в домашних условиях всего за 10 минут.

Фублогер Калнина Наталья рекомендует варить яйца так: залить их водой комнатной температуры и обязательно посолить.

Печеночные блины с начинкой из яиц

Ингредиенты для блинов:

Реклама
  • Печень куриная – 500 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука – 160 г
  • Молоко – 250 мл
  • Соль – 1 ч. л.
  • Черный перец – по вкусу
  • Растительное масло – 4 ст. л.

Для начинки:

  • Яйца – 5- 6шт.
  • Зеленый лук – 1 пучок
  • Соль, майонез – по вкусу

Как приготовить:

  1. Яйца комнатной температуры залить нехолодной водой. Посолить. Варить 10 минут с момента закипания. Залить холодной водой и дать остыть.
  2. Печень помыть, вырезать все лишнее. Пробить блендером и добавить 1 ч. л. соли и перец. Разбить одно яйцо и вылить молоко. Тщательно перемешать.
  3. Добавить просеянную муку. Перемешать до однородности. Влить растительное масло и перемешать.
  4. Жарить блины с двух сторон.
  5. Для начинки яйца и лук порезать. Соединить. Добавить домашний майонез и перемешать.
  6. Начинить блины.