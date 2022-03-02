Пекинская капуста, фасоль и кукуруза – простой рецепт салата на каждый день

Самая сочная пекинская капуста бывает зимой и ранней весной. Поэтому салаты с ней нужно готовить активно.

Как сделать суперполезный и легкий салат с горчичной заправкой – мы публиковали.

Салат из пекинской капусты / Фото: Depositphotos

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Этот салат сытнее, в нем есть консервированная или вареная фасоль с кукурузой.

Рецепт от фудблогера vkusniy.post.

Салат с пекинской капустой и сухариками

Салат из пекинской капусты с кукурузой / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты на 2 порции:

150 г пекинской капусты;

100 г кукурузы;

100 г консервированной фасоли;

горсть сухариков;

майонез.

Здесь читайте рецепт салат сочных стейков из пекинской капусты.

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Как приготовить: