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Пекинская капуста, фасоль и кукуруза – простой рецепт салата на каждый день

Ирина Маслова
2 марта, 09:10
Автор рецепта предлагает заправить салат майонезом. Здесь подойдет и растительное масло, и сметана. В конце нужно украсить сухариками

Самая сочная пекинская капуста бывает зимой и ранней весной. Поэтому салаты с ней нужно готовить активно.

Как сделать суперполезный и легкий салат с горчичной заправкой – мы публиковали.

Салат из пекинской капусты / Фото: Depositphotos

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Этот салат сытнее, в нем есть консервированная или вареная фасоль с кукурузой.

Рецепт от фудблогера vkusniy.post.

Салат с пекинской капустой и сухариками

Салат из пекинской капусты с кукурузой / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты на 2 порции:

  • 150 г пекинской капусты;
  • 100 г кукурузы;
  • 100 г консервированной фасоли;
  • горсть сухариков;
  • майонез.

Здесь читайте рецепт салат сочных стейков из пекинской капусты.

Как приготовить:

  1. Капусту тонко нашинковать. Добавить кукурузы и фасоль, заправить майонезом.
  2. Перед подачей посыпать сухариками.