Пекинская капуста, фасоль и кукуруза – простой рецепт салата на каждый день

Самая сочная пекинская капуста бывает зимой и ранней весной. Поэтому салаты с ней нужно готовить активно.
Как сделать суперполезный и легкий салат с горчичной заправкой – мы публиковали.
Салат из пекинской капусты / Фото: Depositphotos
Этот салат сытнее, в нем есть консервированная или вареная фасоль с кукурузой.
Рецепт от фудблогера vkusniy.post.
Салат с пекинской капустой и сухариками
Салат из пекинской капусты с кукурузой / Фото: Depositphotos
Ингредиенты на 2 порции:
- 150 г пекинской капусты;
- 100 г кукурузы;
- 100 г консервированной фасоли;
- горсть сухариков;
- майонез.
Здесь читайте рецепт салат сочных стейков из пекинской капусты.
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Как приготовить:
- Капусту тонко нашинковать. Добавить кукурузы и фасоль, заправить майонезом.
- Перед подачей посыпать сухариками.