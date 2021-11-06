Пицца с начинкой, как у бургера – рецепт для двойного удовольствия

Многие несколько скептически относятся к домашней пицце. Мол, все равно она не такая, как в специализированных заведениях.
Очень зря, ведь мы сами контролируем количество и сочетание ингредиентов для начинки. И можем сделать что-то такое, что вряд ли подадут в пиццериях.
Пицца с начинкой, как у бургера / Фото: foxeslovelemons.com
Рецепт от Foxeslovelemons.com удовлетворит всех, кто обожает фастфуд, но при этом тщательно отбирает и контролирует качество ингредиентов. И очень может быть, что эта начинка для пиццы станет одной из любимых домашних.
Пицца с начинкой, как у бургера
Ингредиенты:
- Тесто для пиццы
- Говяжий фарш
- Лук
- Твердый сыр
- Латук
- Помидор
- Соленые огурцы
- Ломтики бекона – по желанию
- Майонез, кетчуп, горчица
- Семена кунжута
- Соль, перец, специи
Как приготовить:
- Если используете готовое тесто, то его нужно слегка подрумянить в духовке. Как только корочка немного подрумянится, намазать тонким слоем майонеза и посыпать кунжутом.
- Фарш со специями обжарить до готовности, сыр натереть, огурцы, лук и помидоры нарезать полукольцами. Если используете бекон, слегка обжарьте его с двух сторон.
- На пиццу выложить фарш и лук, посыпать тертым сыром. Вернуть в духовку, разогретую до 180 градусов на 5-7 минут.
- Украсить пиццу латуком, помидорами и солеными огурцами, полить кетчупом и горчицей перед подачей.