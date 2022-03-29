Пирог "5 ложек" – сливочное масло и кефир не нужны

Подобной выпечки, с которой не нужен четкий вес ингредиентов, немало. Это, как пирог "3 стакана" с яблоками, где все продукты используются в одинаковых пропорциях.

Здесь на пять яиц нужно по пять столовых ложек муки и сахара. На этом, собственно, и все.

Пирог "5 ложек" / Фото: ЧТО ГОТОВИТЬ

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Можно попробовать использовать сухофрукты, сушеные ягоды, несколько ложек варенья. Но тогда и сахара нужно добавить чуть меньше.

Этот идеальный и простой рецепт нашли на канале ЧТО ГОТОВИТЬ.

Пирог "5 ложек"

Ингредиенты:

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яйца – 5 шт.;

сахар, мука – по 5 ст. л.;

сода – 1 ч. л. или пачка разрыхлителя.

Рецепт варшавского пирога с яблоками, который замешивается моментально, узнаете здесь.

Как приготовить: