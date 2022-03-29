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Пирог "5 ложек" – сливочное масло и кефир не нужны

Ирина Маслова
29 марта, 09:46
В столовых ложках считаем сахар и муку. Используем соду или разрыхлитель. По желанию – сухофрукты или варенье

Подобной выпечки, с которой не нужен четкий вес ингредиентов, немало. Это, как пирог "3 стакана" с яблоками, где все продукты используются в одинаковых пропорциях.

Здесь на пять яиц нужно по пять столовых ложек муки и сахара. На этом, собственно, и все.

Пирог "5 ложек" / Фото: ЧТО ГОТОВИТЬ

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Можно попробовать использовать сухофрукты, сушеные ягоды, несколько ложек варенья. Но тогда и сахара нужно добавить чуть меньше.

Этот идеальный и простой рецепт нашли на канале ЧТО ГОТОВИТЬ.

Пирог "5 ложек"

Ингредиенты:

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  • яйца – 5 шт.;
  • сахар, мука – по 5 ст. л.;
  • сода – 1 ч. л. или пачка разрыхлителя.

Рецепт варшавского пирога с яблоками, который замешивается моментально, узнаете здесь.

Как приготовить:

  1. Яйца взбить с сахаром миксером. Добавить соду или разрыхлитель, перемешать.
  2. Добавить муку и взбить миксером.
  3. Форму смазать растительным маслом, вылить тесто.
  4. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут.