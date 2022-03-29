Пирог "5 ложек" – сливочное масло и кефир не нужны

Подобной выпечки, с которой не нужен четкий вес ингредиентов, немало. Это, как пирог "3 стакана" с яблоками, где все продукты используются в одинаковых пропорциях.
Здесь на пять яиц нужно по пять столовых ложек муки и сахара. На этом, собственно, и все.
Пирог "5 ложек" / Фото: ЧТО ГОТОВИТЬ
Можно попробовать использовать сухофрукты, сушеные ягоды, несколько ложек варенья. Но тогда и сахара нужно добавить чуть меньше.
Этот идеальный и простой рецепт нашли на канале ЧТО ГОТОВИТЬ.
Пирог "5 ложек"
Ингредиенты:
- яйца – 5 шт.;
- сахар, мука – по 5 ст. л.;
- сода – 1 ч. л. или пачка разрыхлителя.
Рецепт варшавского пирога с яблоками, который замешивается моментально, узнаете здесь.
Как приготовить:
- Яйца взбить с сахаром миксером. Добавить соду или разрыхлитель, перемешать.
- Добавить муку и взбить миксером.
- Форму смазать растительным маслом, вылить тесто.
- Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут.